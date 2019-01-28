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kimdir? CHP'nin Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel oldu

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP'nin Kartal Belediye Başkan adayı ise olarak açıklandı. Peki, Gökhan Yüksel kimdir?

Giriş Tarihi: 28.1.2019 10:32
Gökhan Yüksel kimdir? CHP'nin Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel oldu

1987 yılında Kartal'da doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Lisans Programı'nı ve sonrasında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı.

An itibariyle Aston Üniversitesinde İşletme Doktorası yapmakta. Yerel yönetimlerde ekonomi ve bütçe konusunda tez çalışmamı sürdürmekte.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kartal Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Ana Kademe Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu.

Belediye Meclis Üyeliği görevi; Encümen Üyeliği, Encümen Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevleriyle devam etti.

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Gökhan Yüksel kimdir? CHP'nin Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel oldu
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