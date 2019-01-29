Emniyetteki FETÖ’cülere operasyon

15 Temmuz darbe giris¸imini gerc¸ekles¸tiren FETO¨/PDY'nin Emniyet Tes¸kilatı ic¸erisine sızmıs¸ mensuplarının des¸ifre edilmesine yo¨nelik İstanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

VEKİL ÖĞRENCİ VE ÖĞRENCİLER TESPİT EDİLDİ

Hakkında 18 Nisan 2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı'nca is¸lem yapılan tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n so¨zde Emniyet Tes¸kilatı biriminin u¨st du¨zey yo¨neticilerinden Garson kod adlı s¸ahıstan ele gec¸irilen birim ars¸ivine go¨re o¨rgu¨tsel tabirle "vekil o¨gˆrenci" (so¨zde o¨gˆretmen tabir edilen sivil unsurun bir altında, öğrenci konumunun bir üstünde yer alan kişi) ve "o¨gˆrenci" olarak faaliyet go¨sterdikleri belirlenen şüpheliler tespit edildi.

HATLAR BİRLİKTE BAZ VERDİ

Şüphelilerin hayatın olagˆan akıs¸ına aykırı s¸ekilde periyodik olarak sivil alanda kullandıkları hatların birlikte baz verdikleri, ayrıca o¨rgu¨tu¨n kripto haberleşme uygulaması Bylock Talk And Chat kullanıcısı oldukları belirlenen vekil o¨gˆrencilerin Bylock bazları ile sorumlusu oldukları o¨gˆrencilerin kullandıkları hatların baz verilerinin yine sivil alanda o¨rtu¨s¸tu¨gˆu¨ saptandı.

51 GÖZALTI KARARI

Örgu¨tsel toplantı du¨zenledikleri anlas¸ılan, tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu olduklarına dair haklarında itirafc¸ı ifade- tes¸hisi bulunan 51 polis memuru, emniyet personeli s¸u¨pheli hakkında gözaltına alınmalarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

S¸u¨phelilerin yakalanması ve go¨zaltına alınması is¸lemlerine I·stanbul ve 25 farklı ilde I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Kac¸akc¸ılık Suc¸larıyla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlilerinca devam edildiği öğrenildi.