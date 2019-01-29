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Emniyetteki ’cülere operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözde emniyet teşkilatının üst düzey yöneticilerinden Garson kod adlı şahıstan ele geçirilen isimlere yönelik operasyon düzenlendi. ve 25 ilde başlatılan operasyon kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 08:39
Emniyetteki FETÖ’cülere operasyon
15 Temmuz darbe giris¸imini gerc¸ekles¸tiren FETO¨/PDY'nin Emniyet Tes¸kilatı ic¸erisine sızmıs¸ mensuplarının des¸ifre edilmesine yo¨nelik İstanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

VEKİL ÖĞRENCİ VE ÖĞRENCİLER TESPİT EDİLDİ

Hakkında 18 Nisan 2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı'nca is¸lem yapılan tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n so¨zde Emniyet Tes¸kilatı biriminin u¨st du¨zey yo¨neticilerinden Garson kod adlı s¸ahıstan ele gec¸irilen birim ars¸ivine go¨re o¨rgu¨tsel tabirle "vekil o¨gˆrenci" (so¨zde o¨gˆretmen tabir edilen sivil unsurun bir altında, öğrenci konumunun bir üstünde yer alan kişi) ve "o¨gˆrenci" olarak faaliyet go¨sterdikleri belirlenen şüpheliler tespit edildi.

HATLAR BİRLİKTE BAZ VERDİ

Şüphelilerin hayatın olagˆan akıs¸ına aykırı s¸ekilde periyodik olarak sivil alanda kullandıkları hatların birlikte baz verdikleri, ayrıca o¨rgu¨tu¨n kripto haberleşme uygulaması Bylock Talk And Chat kullanıcısı oldukları belirlenen vekil o¨gˆrencilerin Bylock bazları ile sorumlusu oldukları o¨gˆrencilerin kullandıkları hatların baz verilerinin yine sivil alanda o¨rtu¨s¸tu¨gˆu¨ saptandı.

51 GÖZALTI KARARI

Örgu¨tsel toplantı du¨zenledikleri anlas¸ılan, tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu olduklarına dair haklarında itirafc¸ı ifade- tes¸hisi bulunan 51 polis memuru, emniyet personeli s¸u¨pheli hakkında gözaltına alınmalarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

S¸u¨phelilerin yakalanması ve go¨zaltına alınması is¸lemlerine I·stanbul ve 25 farklı ilde I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Kac¸akc¸ılık Suc¸larıyla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlilerinca devam edildiği öğrenildi.

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Emniyetteki FETÖ’cülere operasyon
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