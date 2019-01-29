PKK cenazesine araç tahsis eden başkan CHP’den aday!

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için CHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aday gösterdi.

Bu seçim ardından Zeydan Karalar'ın PKK cenazesine araç tahsis ettiği gündeme geldi. Karalar'ın ismi hala başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin araçlarını terör örgütü PKK/YPG'li teröristin cenazesine tahsis etmesiyle anılıyor…

BELEDİYE TAHSİS ETTİ

Adana Şakirpaşa Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine HDP'liler yoğun katılım gösterirken cenaze için CHP'li Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettiği cenaze aracı kullanılmıştı.

Geçen yıl terörist Fatma Eylem Ataş'ı anma etkinliği de olaylı olmuştu. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın araç tahsis ettiği teröristin Küçükoba Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine bir grup terör örgütü yandaşına izin vermemiş PKK'yı simgeleyen paçavralara ve diğer malzemelere el koymuştu.

Karalar'ın talimatıyla, Ankara'da 10 Ekim 2015 günü yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 102 kişiden Dilan Sarıkaya ile Erhan Avcı'nın cenazeleri için belediyeden cenaze araçları tahsis edilmişti.

O İSİMLER DE KATILDI

Cenaze töreni PKK propagandasına dönüşmüş, cenaze törenine o dönem "Biz sırtımızı HDP'ye YPG'ye, PKK'ya dayadık" diyen HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Tunus Halk Cephesi sözcüsü Hama Hammami de katılmıştı.

Törende, CHP'li Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettiği cenaze araçlarına kanlı terör örgütünün paçavralarının asılması kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuştu. PKK paçavralarının asıldığı araçlar, konvoy halinde saatlerce şehirde tur atıp şov yapmıştı.

UNUTTURMAYA ÇALIŞTI

O dönemde Zeydan Karalar, tepkiler üzerine otoparkta bekleyen araçlara Türk Bayrağı asarak unutturmaya çalışmıştı, ancak tahsis ettiği cenaze araçlarına PKK'yı simgeleyen paçavraların asılmasına tepki göstermemişti.