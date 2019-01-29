Tarihi yaraya kaçamak cevap

12 Eylül'de mahkumlara zulmeden başsavcı Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer, geçmişiyle ilgili sorulan soruyu, "Bu yaraları kaşımayalım" diye geçiştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bütün tepkileri göz ardı ederek İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün sabah CHP'ye yakın FOX kanalına konuk oldu. Soyer, spikerin, babası Nurettin Soyer'in kirli geçmişine ilişkin sorduğu soruya, "Yıllar öncesinde kalmış bir hikaye. Onun bugün tekrar kurcalanmasının, yaranın tekrar kaşınmasının kimseye faydası olduğunu sanmıyorum. Bugün bambaşka bir Türkiye'de yaşıyoruz" diyerek, kaçamak bir cevap verdi. Daha önceki bir açıklamasında, "Hukuka saygısı güçlüydü" diyerek savcı babası Nurettin Soyer'in insanlık dışı davalarının arkasında duran Tunç Soyer, can alıcı soruları geçiştirdi.



İDAMLARDA İMZASI VAR

CHP adayı Tunç Soyer'in, "Kaşımaya gerek yok" dediği, babasının 12 Eylül'de yaptığı zalimliklerle ilgili yaralar kapanacak gibi değil. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 1980 darbesinden sonra açtığı dava dolayısıyla MHP'nin efsanevi lideri Alparslan Türkeş, uyduruk suçlamalarla 5 yıl hapis yattı. Başsavcı Nurettin Soyer'in talimatları doğrultusunda açılan davalarda, Erdal Eren ve Mustafa Pehlivanoğlu'nun da aralarında bulunduğu, çocuk yaştaki 5 genç idam edildi, 9 kişi müebbet hapse çarptırıldı. Binlerce genç ve ailesi işkenceden geçirildi, yıllarca hapislerde çürüdü. Tunç Soyer'in kirli geçmişi sadece babasıyla ilgili değil. Soyer, 15 Temmuz'dan sonra devletin el koyduğu FETÖ'cü yayın kuruluşlarına, "Özgür basın susturulamaz" diye açıklama yaparak destek verdi. Ayrıca, çok sayıda şehit verdiğimiz Diyarbakır Sur'da PKK'ya karşı yapılan operasyonda da hendekler açarak insanları katleden terör örgütüne destekler çıktı.

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