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48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 48’inin halen aktif görevdeki pilotlar olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 15’inin ise sivil mahrem imam olduğu tespit edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 09:57
48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

48'İ PİLOT

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgüt ile irtibatları tespit edilen 3 pilot albay, 4 pilot yarbay, 4 pilot binbaşı, 9 pilot yüzbaşı, 27 pilot üsteğmen, 1 teğmen ve bahse konu askerleri FETÖ adına yönetip yönlendiren 15 sivil mahrem imam da olmak üzere toplam 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan asker şüphelilerin 46'sının muvazzaf asker olup halen helikopter pilotu olarak aktif görevde olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı!
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