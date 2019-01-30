Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"KAYMAKAMLARIMIZIN ÖZLÜK HAKKI SORUNLARI YAKINDA ÇÖZÜLECEK"

Kaymakamlarımız yönetim sistemimizin en uçtaki yetkilisidir. Özlük hakları sorunlarınızı çok yakında neticeye kavuşturacağız.

Onca saldırının başarısız olmasının en büyük nedeni güçlü birlikteliğimizdir. Kaymakamlarımız 15 temmuz gecesi devletlerine, milletlerine olan bağlılıklarını ispatlamışlardır.

"DEVLET-MİLLET ARASINDAKİ UÇURUMUN KAPANMASINDAN RAHATSIZLAR"

Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim devlet ile vatandaşın arasındaki uçurumun kapanmasından rahatsız oluyor.

"SAYIN FAZIL SAY'IN KONSERİNE GİTTİK, BU MALUM KESİMLER..."

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılarımızdan olan sayın Fazıl Say'ın konserine gittik. Güzel bir müzik ziyafetini yaşadık. orada olmaktan memnuniyet duyduk ancak malum kesimler şahsıma ve konsere katılanlara vicdana ve edebe sığmayan sözlerle saldırdılar.

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