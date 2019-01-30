CHP yontulmamış faşist zihniyet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları toplantısında konuştu. İşte Erdoğan'ın sözleri;

CHP'yi tanımak, anlamak için Arslanköy'ü de iyi tanımak, Arslanköy'ün kadınlarını da iyi tanımak ve anlamak gerekir. Arslanköy ahalisi CHP'nin dayattığı zalim muhtarı değil, kendilerinin desteklediği DP'li adayı seçmek için dört gözle sandığı beklemektedir. Sandığın başındaki görevli CHP adayının kazanamayacağını görünce hastalandım diyerek oy sayımını ertesi güne bırakmak, sandığı da karakola götürmek ister. Arslanköy'ün kadınları sandığın başka yere götürülmesine izin vermezler. Ertesi gün yapılan sayımda DP'li muhtar adayı 10 kat farkla seçimi kazanır. Tarihimize 47 hadisesi olarak geçen bu olay, milletimizin sandığa ve oradan çıkan iradesine olan bağlılığını göstermesi bakımından çok önemlidir. Gençliğe sesleniyorum. İşte CHP'yi tanımak istiyorsanız CHP budur. CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan milli iradeye saygı duymamıştır. CHP hep açık oy, gizli tasnifle seçim yapma yoluna gitmiştir. CHP'li belediyeler ve parti içi uygulamalar gösteriyor ki, bu kılıfın altında gücü ele geçirme umuduyla yanıp tutuşan yontulmamış bir faşist zihniyet var.

"Sandığın başındaki görevli CHP adayının kazanamayacağını görünce..."

Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde arkasında CHP'lilerin olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır. Aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkenceleri maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını bugünlerde yeniden vitrine çıkarmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor.

"Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde..."

Şimdi yanlarında yoldaşları, yandaşları var. Bu yoldaşlarıyla, yandaşlarıyla beraber şu anda adeta karşımızda Cumhur İttifakına karşı bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar. Yine onlara ben inanıyorum ki 31 Mart'ta benim vatandaşlarım gereken dersi, cevabı sandıkta verecektir.







MİLLETE TABİ OLUNUR

İş başında bulundukları belediyelerden, kendi partilerinin içindeki uygulamalardan çok iyi biliyoruz ki bu kılıfın altında gücü eline geçirme umuduyla yanıp tutuşan yontulmamış bir faşist zihniyet vardır. Biz sandığın namusunu koruduğumuz sürece CHP'nin milletimizin gönlünde yer edinerek o sandıktan çıkma şansı zaten yoktur. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz milletimizle gönül bağımızı güçlendirdikçe CHP'nin giderek marjinalleşeceğine ve siyasetin denkleminden çıkacağına ben inanıyorum. İnşallah önümüzdeki seçimler CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır.







Milletimizin sandıktan çıkan iradesinin başımızın üzerinde yeri vardır. Eğer orada bir sıkıntı varsa, bunun sorumlusunun sandık değil, kendimiz olduğunu kabul etmeliyiz. Bizim anlayışımıza göre milletle inatlaşılmaz, millete tabi olunur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar!

'TÜRKİYE'NİN HAKLI OLDUĞUNU TEYİT ETTİK'

Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK'da dış politika konuları da masaya yatırıldı. Erdoğan, Suriye konusu ele alınırken Trump ile yaptığı görüşmelere değindi. Erdoğan, son dönemde 4-5 kez telefonla görüştüklerine dikkat çekerek, bu görüşmelerin "Çok sıcak bir havada gerçekleştiğini söyledi. Trump'un kendisine "Ben sizin yaptıklarınızı ve aldığımız kararları beğeniyorum" dediğini de aktaran Erdoğan, özetle şöyle konuştu: Türkiye'nin tavrında ve önerilerinde bir değişiklik yok. Son olarak ABD'li senatörün Türkiye'ye yaptığı ziyarette, çok önemli görüntüler paylaştık kendisiyle; PKK-PYD ilişkisi konusunda. Bu ilişkinin böyle olduğunu bilmediğini ve gidince de anlatacağını söyledi. Türkiye'nin haklı bir noktada olduğunu teyit ettik.



ERDOĞAN'DAN 3 MÜJDE

Nişasta bazlı şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum. Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'a indiriyoruz. Milletimiz arasında tartışma konusu olan nişasta bazlı şeker kullanımını oldukça düşük bir düzeye çekmiş oluyoruz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.



Soma Işıklar bölgesinde rodövans usulüyle çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkartılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzere. Bu madenleri önümüzdeki dönemde TKİ'ye ait bir şirket tarafından işletilecek. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da TKİ şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Soma'daki yeni işletmeye açılacak sahalarda yatırımcının 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz.



Bir başka müjdemiz de SMA hastaları ve ailelerine. Daha önce bu hastalığı kontrol altında tutulmasında kullanılan ve gerçekten çok pahalı olan ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Şimdi aynı hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik.







Sinema sektörünün temsilcileri, yapımcıoyuncular ile sinema salonu işletmecileri arasındaki tartışmayı bitiren yasayla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu kabul sırasında imzalayarak onayladı. Külliye'de gerçekleştirilen basına kapalı kabul, 1 saat 10 dakika sürdü. Kabule, Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Fatih Aksoy, Necati Akpınar, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin de kabulde yer aldı. Erdoğan sinemacıları tek tek dinledi.



Sektörün uluslararası alanda çok daha güçlü hale gelesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türk kültür ve tarihini yansıtan filmlerin daha fazla çekilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, torunlarının tiyatroyu çok sevdiğini anlattı. Senarist ve yapımcı Bahadır Özdener ise sorunun 15 günde çıkan yasa ile çözüldüğünü belirterek, "Başkanlık sistemini son iki haftada idrak ettik" dedi.



SİNEMA DAVETİ

Görüşme sırasında oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Başkan Erdoğan'ı her ay bir sinema filmi izlemeye davet etti.



(FOTOĞRAFLAR: ALİ EKEYILMAZ)