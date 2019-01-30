CHP’de krizin yeni adı: Kadıköy adayı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de,145 adayın belirlendiği olaylı Parti Meclisi ve belirlenen adaylara itirazlar ve tepkiler sürerken şimdi de Kadıköy krizi yaşanıyor. CHP PM'deki muhaliflerle parti yönetimi arasında Kadıköy adayı restleşmesinde muhalifler, Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın oylamasında alınan 29 hayır oyuna karşılık 30 evet şeklindeki sonuçların salt çoğunluğu karşılamadığı ve gerekli oy sayısının 31 olduğunu savunarak Odabaşı'nın adaylığının geçerli olmadığını savunuyor. Genel merkez ise itirazlara rağmen Odabaşı'nın Kadıköy adayı olduğunda ısrar ediyor. Kulislerde PM'de Odabaşı'nın adaylığı düşürülmese bile YSK'dan dönebileceğine dikkat çekiliyor.