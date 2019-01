Sabah'ın yayınından sonra FETÖ ABD'de tabelayı indirdi!

SABAH'IN YAYININDAN SONRA TABELA DEĞİŞTİ!

FETÖ'nün ABD yapılanmasının önemli isimlerinden Bankalar Yeminli Eski Murakıbı Ümit Peçen'in ABD'de kara para trafiğini yönettiği US Financial isimli şirketin tabelası SABAH'ın yayınından sonra indirildi. Apar topar US Realty isimli yeni bir paravan şirket kurarak ABD yönetimini dolandırmaya devam eden FETÖ için çember giderek daralıyor.

ÜMİT PEÇEN, CHARTER OKULLAR ÜZERİNDEN GELEN YASADIŞI PARAYI KOORDİNE EDİYOR



Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD'de yeni kurulan US Realty isimli paravan şirketin yöneticisi olan Ümit Peçen charter okullar üzerinden gelen yasadışı parayı yurt dışında firari olarak yaşayan FETÖ mensuplarına aktarıyor.

KEMAL ÖKSÜZ'ÜN AMERİKALI SENATÖRLERE DAĞITTIĞI USULSÜZ PARANIN KAYNAĞI DA PEÇEN!



Ümit Peçen'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD yapılanmasında yer alan en önemli isimlerinden olan ve Ermenistan'da tutuklanan Kemal Öksüz'ün Amerikalı senatörlere dağıttığı usulsüz paranın kaynağının da olduğu öğrenildi. Peçen'in, Kemal Öksüz'le birlikte yargılanabileceği ifade ediliyor.

ÜMİT PEÇEN, KENNETH İSMİNİ KULLANIYOR

Houston International Hospitality isimli misafirhanede yönetici olarak da çalışan US Realty isimli paravan şirketin yöneticisi Ümit Peçen'in Kenneth ismini kullandığı öğrenildi. Ümit Peçen'in, FETÖ okullarının mali işlerinden birinci derecede sorumlu üst düzey yönetici olarak çalıştığı 2011 yılında internet sitelerinde yer almıştı.

Ümit Peçen'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD imamlarından Kemal Öksüz'ün Amerikalı senatörlere dağıttığı usulsüz paranın kaynağının da olduğu ifade edildi.



Ağustos ayında Ermenistan'da tutuklanan Kemal Öksüz'ün ABD'ye iade edileceği açıklanmıştı. Kemal Öksüz'ün, Amerika Temsilcileri Meclisi Etik Komisyonu'na sahte belge sunduğu, söz konusu sahte belgeleri de Ümit Peçen'in hazırladığı kaydedildi.



Peçen'in, Kemal Öksüz'ün tutuklanmasına neden olan Azerbeycan gezilerini organize ettiği, Amerika Temsilcileri Meclisi Etik Komisyonu üyelerine hediye adı altında rüşvet verme işini organize ettiği iddia ediliyor.