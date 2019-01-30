Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı çıktı

'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı çıktı

'in geçen hafta çıkarttığı 2 bin 500 liralık kitabına, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler'den tepki geldi. Güler kitabın kendilerinin makalelerinden alıntılandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 21:36 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 21:38
Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı çıktı

Yılmaz Özdil'in çıkarttığı 1881 limitli kitabının 2 bin 500 liraya satılması bir yana, en çok gündem olan konulardan biri de kitabın kaynakçasız oluşuydu.

Kitabın içindeki bilgilerin teyidi noktasında birçok soru işareti sosyal medyada tartışma konusu olurken, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, Yılmaz Özdil'in kitabındaki bilgilerin derneğin makalelerinden atıfsız ve kaynakçasız olarak birebir kopyalandığını açıkladı.

KAYNAKÇA YOK, ATIF YOK

Ali Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Özdil'e tepki gösterirken, kitaptaki ifadelerin birebir olarak kopyalandığını ve kaynakçasız, atıfsız bir biçimde kullanıldığını belirtti.

Güler, "Yılmaz Özdil'in 498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen,atıf yapılmayan, kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki... Sadece çok temel ve bariz olan 'aşırmaları' sizlerle paylaşmak istiyorum." paylaşımıyla Özdil'in makalelerinden kullandığı kısımları paylaştı.

Özdil, kitabı için "Üzerinde 10 yıl çalıştık"ifadelerini kullanmıştı.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN