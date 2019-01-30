Zimmet iftirası intihar ettirdi

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BeylikdüzüBelediyesi'nde çalışan memur Yaşar Uçar'ın evinde intihar ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, 20 yıldır vezne memuru olarak çalışan Yaşar Uçar'dan belediye bütçesindeki 150 bin liralık açığın kapanması için makbuz kesmesini istedi. Ancak Uçar söz konusu bedelin karşılığının bulunmadığı gerekçesiyle makbuz kesmedi. Bu gelişmenin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, vezne görevlisi Uçar'ı izne çıkardı. Belediye yetkilileri, Uçar'ın 150 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla görevden alındığını savundu. Uçar'ın önce açığa alındığı, sonra izinli sayıldığı öğrenildi. Yakınlarına yaşanan olayları haksızlık olarak nitelendiren Uçar'ın, iftiraya uğradığını söylediği öğrenildi. Uçar dün oturduğu apartmanın boşluğunda intihar etti. Ailesi Uçar'ı, yangın merdiveninde asılı halde buldu. Kuruluşundan bu yana Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan Uçar'ın bıraktığı 11 sayfalık mektubun, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu öğrenildi. Savcılığın intihara ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor. Bu arada İmamoğlu'nun seçim vaadi olarak anlattığı projeyi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çoktan hayata geçirdiği ortaya çıktı. Twitter'dan paylaşımda bulunan İmamoğlu, bir mobil uygulama sayesinde yürüyerek puan toplayan vatandaşların ödüllendirileceği bir projesi olduğunu söyledi. İmamoğlu'na yanıt Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, "Ekrem Bey, biz bu uygulamayı @gencliksporbak çatısı altında @hisfed ile zaten yapmıştık" dedi.