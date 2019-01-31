Başkan Erdoğan AK Parti manifestosunu açıklıyor

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkamaları;

"Gençler Seyyid Nesimi'nin dediği gibi Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, gül alır gül satarlar, çarşıda pazar güldür gül. Gönüller birleştiğinde ancak böyle şehirler kurulur.

"Dünya nüfusunun yüzde 55'i şehirlerde yaşıyor"

İşte bu anlayışla AK Parti olarak şehirlerimize ve onlara hizmet için kurulmuş belediyelerimize çok önem veriyoruz. Bugün il ve ilçe merkezlerine yaşayanların nüfus oranı yüzde 80'i aştı. Dünyada nüfusun yüzde 55'i şehirlerde yaşıyor. Bu oran ileride 3'te 2'ye çıkacak. Şehirde yaşayan insan sayısı artarken küresel ölçekte gelir dağılımı da giderek bozuluyor. Yapay zeka gibi yeni teknolojiler önemli fırsatlarla birlikte kimi belirsizlikleri de beraberinde getiriyor.

DÜNYA İDRAKİ ŞEHRİ ŞEKİLLENDİRMEMİZİ SAĞLAR

Pek çok sıkıntı ile boğuşan dünyamız artık tarihi bir yol ayrımına gidiyor. Bu bizi şehir ve medeniyet tasavvuru ile bunların ayrılmaz bir yanı olan belediye hizmetlerinde daha farklı bir noktaya itiyor. Dünyayı ve hayatımızı nasıl idrak ediyorsak. Yaşadığımız şehirlere de öyle şekil veririz.

Bize göre köklü medeniyetin böyle hoyrat bir şehir ve yapılaşma biçimine dönüşmesinin altında İnsan fıtratının bir kenara bırakılıp bireysel hırslarının önemsenmesi yatıyor. Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı olarak kaleme alınmıştır. Mazisiyle barışık olamayan, geleceğini de sağlıklı inşa edemez.

KADİM ŞEHİRLERİMİZ BİLE BU HASTALIKTAN KURTULAMADI

Türkiye uzun süre yönetimine hakim olamayan plansız, istikrarsız, umursuz hastalıklı zihniyetlerin elinde örselenmiş ve oyalanmıştır. Açık yüreklilikle kabul etmek gerekir ki bırakın sonradan kurulanları, kadim şehirlerimiz de bu hastalıktan kurtulamamıştır. Ülkemizi maddi ve manevi medeniyet değerleriyle yeniden buluşturmak için çalışıyoruz.

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