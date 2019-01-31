CHP’nin küstürdüğü Mustafa Sarıgül DSP’den aday

BUGÜN NELER OLDU

CHP yönetiminin yerel seçimlerde Şişli'den aday göstermemesi nedeniyle istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'nin Şişli adayı oldu. Mustafa Sarıgül, dün DSP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Önder Aksakal ile bir araya geldi.Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Aksakal ile Sarıgül, gazetecilere açıklama yaptı. Önder Aksakal "Belediyeciliğe 1999'da DSP okulunda Ecevit'in önderliğinde başlamış, 2009'da yeniden DSP belediye başkanı seçilerek Şişli halkına hizmet etmiş bu partinin evladı olarak gördüğümüz Sayın Mustafa Sarıgül, bugün yeniden DSP'nin Şişli Belediye Başkan adaylığı başvurusunu yapmıştır. Şişli halkının aday önerisi DSP için değerlidir. 31 Mart seçimlerinde Allah'ın izniyle, Şişli halkımızın da desteğiyle güzel ilçemiz Şişli'yi Sayın Mustafa Sarıgül'e, Sarıgül'ü de Şişli halkımıza emanet ediyoruz" dedi.Sarıgül de daha önce CHP'ye yönelik eleştirilerini hatırlatırken CHP'de yaşananların haklılığını ortaya koyduğunu söyledi. Sarıgül "Biz 4 yıldır arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz, projelerimiz hazır. CHP yönetimi, seçimlere iki ay kala hala adaylarını belirleyemedi. Parti üst yönetimi, iktidar olma iddiasını inandırıcı biçimde ortaya koyamıyor. CHP yönetimine kırgınım. Yoluma, siyasi nezaketi hayatının merkezine koyan dürüst ve cesur Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti'de devam edeceğim" dedi. Sarıgül yarın da DSP İstanbul İl Başkanlığı binasında rozet takacak.DSP, başta İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla olmak üzere 43 il ve 278 ilçede güçlü adaylarla seçmenin karşısına çıkacak. DSP'nin İstanbul'da Büyükşehir için CHP'li Mehmet Sevigen'le dirsek temasında olduğu ortaya çıktı. SABAH'a konuşan Sevigen, "Gerçek CHP'lileri birbirine kırdıran bir yönetim anlayışı var maalesef. Partinin hafızasını sildiler. Eğer aday olursam 200 eski milletvekili ve belediye başkanıyla İstanbul'un tozunu attıracağız" dedi.