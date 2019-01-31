HDP'li vekiller terörist cenazelerinin baş aktörü oldu

- Bölücü terör örgütü PKK'nın çağrılarını talimat olarak görüp bunları yerine getirmek için yoğun çaba harcayan HDP'li milletvekilleri, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer aldı - Katıldıkları taziye ve cenaze organizasyonlarında teröristleri övücü ve yüceltici söylemlerde bulunarak kahramanlaştırmaya çalışan HDP'li vekiller, söz konusu organizasyonlarda örgüt propagandasının yapılması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasını engellemekle görevli güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmekten de çekinmedi

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Bölücü terör örgütü PKK'nın çağrılarını talimat olarak görüp bunları yerine getirmek için yoğun çaba harcayan HDP'li milletvekilleri, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu ölen mensuplarının cenaze organizasyonlarında örgüt propagandası yapmayı amaçlayan bölücü terör örgütü PKK, 1986 yılında gerçekleştirdiği sözde üçüncü kongresinde ölü militanlarını sözde şehit kabul etme kararı aldı.

Bunun yanı sıra öldürülen elemanlarının ailelerine sözde yardım eden PKK, sürekli gündemde tutmaya çalıştığı ölü teröristlerin isimlerini de gerçekleştirdiği eylemlere verdi.

Söz konusu amaç doğrultusunda terör örgütü, terörist cenazelerini sözde şehitliklerde topladı, onların fotoğraflarını albüm haline getirdi ve adlarına şiirler hazırlattı.

Bölücü terör örgütü, teröristlerin cenaze organizasyonlarını kendisine müzahir yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla duyurarak destek verilmesini istedi.

Örgütün çağrılarını "emir" kabul eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri, birçok teröristin cenaze organizasyonlarında boy gösterdi.

- Dokunulmazlıkların güvenlik güçlerini engellemek için kullandılar

HDP milletvekilleri, bu organizasyonlarda terör örgütü propagandası yapanlara müdahale etmekle görevli güvenlik güçlerini "milletvekilliği" vasfını kullanarak engellemeye çalıştı.

HDP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine katıldıkları anlar, yerinde yapılan tespit ve fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Söz konusu vekillerin güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda öldürülen teröristlerin cenaze ve taziye organizasyonlarını bizzat yapmaya çalıştıkları, bu teröristleri övücü ve yüceltici söylemlerde bulunarak kahramanlaştırmaya çalıştıkları tespit edildi.

HDP'li belediyelerin de teröristler için hazırlanan bu cenaze organizasyonlarına çeşitli desteklerde bulundukları belirlendi.

- HDP'li vekillerin katıldığı terörist cenazeler

Buna göre, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, eski HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve eski HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bestler Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirilen sözde KJK (Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi) yürütme konseyi üyesi Delal Amed kod adlı terörist Hülya Eroğlu için 18 ve 19 Kasım'da Diyarbakır'da düzenlenen sözde cenaze ve taziye organizasyonlarına katıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, 29 Eylül 2017'de Diyarbakır'ın Kocaköy kırsalında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen Gülnaz-Ege-Türk kod adlı terörist Nuran Er'in Yalova'da ikamet eden ailesine 31 Temmuz 2018'de ziyarette bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 11 Temmuz 2018'de güvenlik güçlerinin Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Keçiveren mezrasında gerçekleştirdiği operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen ve 24 Temmuz 2018'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına defnedilen Reşit Amed kod adlı terörist Mazlum Çeker'in cenazesinde yer aldı.

Tosun, ayrıca 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane kırsalında öldürülen sözde Karadeniz eyalet sorumlusu Cudi Zaza kod adlı terörist Mehmet Yakışır için Diyarbakır'da 18 Temmuz'da düzenlenen cenaze organizasyonuna katıldı, Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Remziye Tosun ile HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından öldürülen Fuat Fikri kod adlı terörist Fuat Akkaya'nın 25 Temmuz 2018'de Diyarbakır'daki cenazesine katıldı.

Terör örgütü PKK/KCK adına sözde Amed eyaleti kırsal alanında özel kuvvetler içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren İskan kod adlı terörist Mukaddes Çağlar, 28 Temmuz 2018'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalaza köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığına 1 Ekim'de defnedilen terörist Çağlar'ın cenaze organizasyonuna katılmak isteyen HDP'li milletvekili Tosun ve beraberindeki grubun mezarlığa girmesine izin verilmedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, 11 Temmuz 2018'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Keçiveren mezrasında gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen ve 24 Temmuz'da Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığına defnedilen Reşit Amed kod adlı terörist Mazlum Çeker'in cenazesinde bulundu.

Farisoğulları, Gümüşhane kırsalında 15 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda öldürülen sözde Karadeniz eyalet sorumlusu Cudi Zaza kod adlı terörist Mehmet Yakışır için Diyarbakır'da 18 Temmuz'da düzenlenen cenaze organizasyonuna katıldı, Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesinde ikamet eden ailesine giderek taziyelerini iletti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Yaylak mezrasında 25 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonlarda öldürülen Devrim-Amed kod adlı terörist Hevidar Türk'ün cenazesi Diyarbakır Yeniköy Mezarlığına getirildi. Farisoğulları'nın cenazeye katılmasına güvenlik güçleri izin vermedi.

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçen yılın şubat-mart aylarında Kandil Dağı bölgesine düzenlediği hava harekatlarında ölen ve örgüt mensuplarınca söz konusu bölgeye gömüldüğü tespit edilen Serdar Ali kod adlı terörist Ali Durç'un ailesini 29 Temmuz 2018'de Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesindeki Yalım Taziyeevinde ziyaret ederek taziyede bulundu.

Günay, ayrıca 3 Eylül 2018'de Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen sözde orta saha maliye/cephane sorumlusu Haki-Hakkı kod adlı Deniz Yüksel'in cenazesinin 5 Eylül 2018'de Mardin'in Kızıltepe ilçesi Medya Mahallesi Yoldere Caddesi üzerinde bulunan mezarlığa defnedilmesi organizasyonunda da yer aldı.

Güvenlik güçleri tarafından öldürülen Soreşger-Mardin kod adlı terörist Mahmut Ağırman için 22 Kasım 2018'de Mardin'in Midyat ilçesi Çalpınar köyünde kurulan taziye çadırını ziyaret edenler arasında HDP'li milletvekili Günay da bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Gümüşhane kırsalında 15 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen sözde Karadeniz eyalet sorumlusu Cudi Zaza kod adlı terörist Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretine gitti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasında 8 Ağustos 2018'de düzenlenen operasyonda öldürülen Reşit-Serdar kod adlı terörist Selim Yavuz Karaoğlan'ın ailesine ziyarete giden Dağ, 11 Ocak 2018'de Şırnak'ta öldürülen Mahir Malatya kod adlı terörist Selçuk Köse için 16 Ekim'de Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yapılan cenaze organizasyonuna katıldı.

Dağ, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2015-2016 yıllarında düzenlenen çukur/barikat operasyonları sırasında öldürülen teröristler Ayşe Burumtekin, Hasan Sanır ve Silopi Halk Meclisi Eşbaşkanı Pakize Nayır'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Gümüşhane kırsalında 15 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda öldürülen sözde Karadeniz eyalet sorumlusu Cudi Zaza kod adlı terörist Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesi'nde ikamet eden ailesine giderek taziyelerini iletti.

Adıyaman'ın Kaşköy köyü bölgesinde 17 Ekim 2018'de düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristler Aziz-Tolhildan kod adlı Yusuf Tunç ve Soreş-Semsur kod adlı Murat Özdemir için 22 Ekim'de Adıyaman'ın Gerger ilçesinde düzenlenen cenaze organizasyonlarına katılmasına güvenlik güçlerince izin verilmeyen Güzel, bu iki teröristin ailelerini 24 Ekim'de ziyaret etti. Cenaze organizasyonuna katılmak isteyenlerden HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'a da güvenlik güçleri izin vermedi.

Güzel, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Barav Deresi Zime Komu mevkisinde 11 Ağustos 2018'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK/KCK terör örgütünün sözde Dersim saha sorumlusu Atakan-Mahir kod adlı terörist İbrahim Çoban için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yalıntaş köyünde düzenlenen taziyeye katıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Yaylak mezrasında 25 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonlarda öldürülen Devrim-Amed kod adlı terörist Hevidar Türk'ün Diyarbakır Yeniköy Mezarlığına defnedilmesi için yapılan organizasyona katılmasına güvenlik güçlerinin izin vermediği HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, 5 Nisan 2018'de Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen ve 11 Eylül 2018'de Diyarbakır'ın Yeniköy Mezarlığına defnedilen Welat Redur kod adlı terörist Yakup Deniz'in cenazesine katıldı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Adıyaman'ın Kaşköy köyü bölgesinde 17 Ekim 2018'de düzenlenen operasyonda öldürülen Aziz-Tolhildan kod adlı terörist Yusuf Tunç'un Adıyaman'daki ailesi ve yakınlarına 30 Ekim'de taziye ziyaretinde bulundu.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Irak'ta 2017'de öldürülen ve cenazesi Kandil'e gömülen Berxwedan Sidar kod adlı terörist Azad Ertoğrul'un Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki evinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka alanında 2 Mayıs 2017'de düzenlenen operasyonda ölen Nurdem Nurhak kod adlı terörist Türkan Yüksel 30 Haziran 2017'de Cizre'de kimsesizler mezarlığına defnedildi. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de katıldığı organizasyonla terörist Yüksel'in cenazesi 28 Eylül 2018'de kimsesizler mezarlığından alınarak Elbistan'daki Kantarma köyüne defnedildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2015-2016 yıllarında düzenlenen çukur/barikat operasyonları sırasında öldürülen teröristler Ayşe Burumtekin, Hasan Sanır ve Pakize Nayır'ın ailelerine HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile 19 Aralık 2018'de taziye ziyaretinde bulunan İmir, 6 Temmuz 2018'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin bölgesinde yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen Şoreş Botan kod adlı terörist Cemal İşçi'nin 24 Temmuz'da Cizre'deki Yafes Mahallesi'ndeki çocuk mezarlığına defnedildiği organizasyonuna katıldı.

HDP'nin Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Muş Milletvekilleri Şevin Coşkun, Mensur Işık, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, PKK/KCK terör örgütüne kurye işbirlikçilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, böbrek yetmezliğinden dolayı tedavi gödüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 27 Ağustos 2018'de hayatını kaybeden terörist Koçer Özdal'ın 30 Ağustos 2018'de Muş'ta yapılan taziyesine katıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile beraberindekilerin, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 23 Eylül 2018'de gerçekleştirilen operasyonlar sonucu ölü olarak ele geçirilen Bahoz Argeş kod adlı terörist Yunus Atık'ın cenazesinin 1 Ekim 2018'de Yeniköy Mezarlığına defin işlemine katılmasına güvenlik güçleri izin vermedi.

Eski HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, güvenlik güçlerinin 4 Ocak 2016'da Silopi'de düzenledikleri operasyonda öldürülen teröristler eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) parti meclisi üyesi Seve Demir, Pakize Nayır ve sözde Özgür Kadınlar Platformu (KJA) mensubu Fatma Uyar için 5 Ocak 2018'de Şırnak'ın Bahçelievler Mahallesindeki mezarlıkta düzenlenen anma etkinliğine katılanlar arasında yer aldı.

- Teröristleri marşla övdüler

Halkların Demokratik Partisinin Mardin'de dün gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Ebrü Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililer katıldı.