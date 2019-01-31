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Terör örgütü 'ya ait 8 sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinde terör örgütü 'ya ait 8 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 09:46
Terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hani, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında önceki gün başlatılan operasyon akşam tamamlandı.

8 SIĞINAK ORTAYA ÇIKARILDI

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi amacıyla kullandıkları tespit edilen 8 sığınak ortaya çıkarıldı.

YAKALANAN CEPHANELİKLER...

Sığınaklarda toprağa gömülü bidonlar içerisinde, 3 kaleşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 6 roketatar mühimmatı, 8 roketatar sevk fişeği, bin 51 fişek, 5 makineli tüfek mayonu, 5 şarjör, susturucu aparatı, 4 kask feneri, 500 litrelik su tankı, akü, 2 küçük tüp ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Kulp ilçesine bağlı Ayhan mahallesinde evinde duvara asılı terörist fotoğrafı bulunan H.A "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Operasyon bölgesinde yapılan yol kontrollerinde 190 kişi ve 32 aracın sorgulamaları da yapıldı.

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Terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak imha edildi
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