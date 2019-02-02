‘CHP ile HDP arasında ittifak olduğu açık’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çelik, HDP'nin İstanbul, Adana ve İzmir'de aday çıkarmamasına ilişkin Çelik, şunları kaydetti: "AK Parti ve Cumhur İttifakı'na karşı büyük bir tevecc��h olduğunu görüyoruz. Öbür taraftaki durum biraz palyatif, zoraki bir durum. CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. Buradaki problem şu, CHP, bir başka partiyle, HDP ile ittifak yaparken kendi içindeki politikalar konusunda müttefik, entegre değil. Şu anda benim gördüğüm en dağınık halini yaşıyor" dedi.CHP yönetiminin politikalarının, teşkilatları tarafından algılanması konusunda büyük problem olduğunu belirten Çelik, "En dikkat çekici olan şu; partililik kimliğinin yöneticiler düzeyinde nasıl kalmadığını gösteriyor bu. Bu da CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza da büyük bir haksızlık olarak ortaya çıkıyor. Kavgaların en çok yoğunlaştığı yerler öteden beri CHP'nin elinde olan yerler. Dolayısıyla burada bir siyasi gelecek kurma temelinde bir kavga değil, rant temelinde, iktidar kavgası temelinde bir ayrışma görüyoruz" diye konuştu.