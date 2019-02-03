10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak şartları nelerdir? 2019 bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Sorusu İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan sonra bireyler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almıştı. 81 ilde 11 bekçi alımı yapılacak ve bu alımın da Şubat ayında gerçekleştirileceği söylenmişti. Birçok bekçi olmak isteyen bireyler bu hususta yeni gelişme olup olmadığını merak içinde araştırıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

EGM bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından en çok aratılan konular arasında '2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak' sorusu geliyor. Kasım ayında yapılan açıklama da Şubat 2019'da bu alımların gerçekleştirileceği belirtilmişti. Şubat ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar açıklama olup olmadığını merak ediyorlar. Konuyla ilgili resmi açıklamanın ise önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni gelişmeler yaşandıkça Sabah.com.tr ekibi olarak sizlerle paylaşacağız.