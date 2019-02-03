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'ten kötü haber! Bir kafenin çatısı çöktü

'in 'nde bulunan bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. O sırada kafede bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 15:42
Bitlis'ten kötü haber! Bir kafenin çatısı çöktü

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Bitlis'te kafenin çatısı çöktü: 1 ölü 7 yaralı

Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. O sırada kafede bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

NASIL OLDU?

Olay, saat 14.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafenin teras çatısı, üzerinde biriken kar yağışı nedeniyle çöktü. Bu sırada terasta bulunan 8 kişi enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altından 1 kişinin cesedi çıkarıldı. Yaralı kurtarılan 7 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Bitlis'ten kötü haber! Bir kafenin çatısı çöktü
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