CHP’de PM 10’a bölündü

BUGÜN NELER OLDU

Chp'de geçen hafta yapılan olaylı MYK ve PM toplantısının yankıları devam ederken 61 kişiden oluşan PM'nin en az 10 gruba ayrıldığı öğrenildi. PM, Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Erdal Aksünger, Bülent Tezcan, Muharrem İnce, Sol Kanat ve Bağımsızlar adıyla gruplara ayrıldı. Elden ele dolaşan listede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 15 PM üyesinin yakın olduğu gözüküyor. Bazı PM üyelerinin iki veya üç grupta daha olduğu belirtiliyor. CHP kulislerinde konuşulanlara göre 10 Aralıkçı Salıcı, Şerdil Dara Odabaşı için Toprak ve Bingöl grubuyla ittifak yapmış. İzmir'in Bayraklı ilçesinde de Aksünger ekibi etkili olmuş. Odabaşı'na karşılık İzmir adayı PM'de sorunsuz bir şekilde onaylandı. En bomba kulis ise Muharrem İnce'nin dünürü Silivri adayı Özcan Işıklar'la ilgili. Kılıçdaroğlu ve İnce'nin arasının iyice açılması için Işıklar'ın PM'den bilinçli bir şekilde veto edildiği öğrenildi. Işıklar'ın veto edilmesiyle birlikte İnce soluğu Ankara'da aldı. Kılıçdaroğlu'yla görüşüp ardından bazı PM üyeleriyle dünürü için kulis yaptı. Öte yandan Beşiktaş'a atanan Bahçelievler ilçesine kayıtlı Rıza Akpolat'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar da sürüyor. Akpolat için, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ın geçen haftaki MYK toplantısından önce Kılıçdaroğlu'nun odasına gidip, "Rıza Akpolat'ı Beşiktaş'a koy" diyerek bağırdığı öğrenildi. Bağırtı üzerine Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü katın koridorlarını boşalttırdı.