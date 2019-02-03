Kılıçdaroğlu’na diktatör yetkisi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de aday tespitlerine ilişkin tartışmalar ve il ve ilçe örgütlerinden yükselen tepki ve istifa sesleri devam ederken CHP yönetimi, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik son PM toplantısını dün gerçekleştirdi.7 saat süren PM'de bu kez 'Bayraklı' krizi yaşandı.PM'deki muhalif üyeler, yine PM üyesi Erdal Aksünger'i İzmir Bayraklı'dan aday göstermek üzere önerge verdi. Toplantıda önergenin oylamasının gizli mi açık mı yapılacağına yönelik sert tartışmalar yaşandı.Kemal Kılıçdaroğlu ise bu tartışmalar üzerine PM'ye ara verdi.Kılıçdaroğlu muhalif üyelerin Bayraklı hamlesine karşı 'MYK'yı oylayın' resti çekti.MYK listesinde yer alan bazı isimlere yönelik itirazlar, Bayraklı krizi yaşanması üzerine Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve gösterilen belediye başkan adaylarının değiştirilmesine ilişkin yetki hamlesi geldi. Yapılan oylamada Kılıçdaroğlu'na 43 üyenin kabul oyuyla yetki verilirken 14 ret oyu kullanıldı. Kılıçdaroğlu verilen yetkiyle daha önce belirlenen adayları da değiştirebilecek.Aynı zamanda PM'de kabul edilmeyen İzmir Bayraklı, Bodrum, Silivri ile mevcut belediye başkanı Ali Kılıç'ın aday gösterilmesi beklenen Maltepe ve Aylin Nazlıaka'nın aday gösterilmesi beklenen Etimesgut adaylarını belirleyebilecek.Tartışmaların ardından ise muhalifler Erdal Aksünger'in adaylığını geri çekti. Geçen hafta sonu yapılan PM'de de Bayraklı belediye başkan adayı olarak oylanan Cevat Durak PM'den çizik yemişti.Kritik PM'de Hatay'ın ilçe adayları konusunda ise tartışma yaşandı. Hatay'ın Arsuz ilçesi belediye başkan adayı olarak MYK tarafından sunulan Asaf Güven için yapılan oylamada yeterli oy çıkmadı.Hatay'ın Samandağı ilçesinde eski milletvekili Refik Eryılmaz aday gösterildi.CHP'nin yine tartışmalara neden olan Şişli adayı ise Muammer Keskin oldu. CHP, DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül'e karşı Keskin'le seçim yarışına girecek.CHP PM'de Beyoğlu adayı ÖDP'li Alper Taş, Kadıköy adayı HDP'li olduğu için tepki toplayan Şerdil Dara Odabaşı, Küçükçekmece adayı Kemal Çebi olarak belirlendi. CHP'de adaylar konusunda sürpriz ise partiden ihraç edilen eski milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Kılıçdaroğlu tarafın- dan Etimesgut'tan aday gösterilmesi kararı ile yaşandı.Hertoplantısında büyük tartışmalara neden olan CHP PM'nin dünkü toplantısında da Erdal Aksünger kavgası çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu "Aksünger aday olursa ben istifa ederim" dedi ve açık oylama istedi. Bunun üzerine PM'ye ara verildi ve Erdal Aksünger geri çekildi. Erdal Aksünger yaşanan durum ve tartışmalar üzerine attığı mesajda "Kurultay isteyen herkesi biçti ama bize gücü yetmedi. Genel Başkan 2 saat direndi, ara verdi, yukarı çıktı. Tüm MYK'yı topladı ve hepsine istifa resti çekti, açık oylama konusunda hukuksuzluk yaptı. Üsteleseydim herkesi aşağılamaya başladı. Çekilmesem bir tam hukuksuzluk olduğu için mahkemeye gidilecekti. Partiyi mahkeme kapılarına düşüremem, biliyorlar. Çekildim ama galiptir bu yolda mağlup" dedi.