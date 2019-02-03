Köşeye sıkışınca darbeye kalkıştılar

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nünGATA yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede örgütün darbe girişiminde bulunmasını tetikleyen faktörlere de değinildi. İddianameye göre örgüt, 1 Temmuz 2016'da yüksek yargı mensuplarına yönelik çıkarılan kanunla 40 yıldır elde ettiği kazanımları kaybetmek istemeyerek darbe için düğmeye bastı. İstanbul cumhuriyet savcıları Can Tuncay ve Ergün Güçlü'nün hazırladığı iddianameye göre 15 Temmuz darbe girişimini tetikleyen faktör, 1 Temmuz 2016'da yüksek yargı organlarındaki hakimlerin görev süresi ve yerlerinin değiştirilmesini öngören kanun oldu.Yargıdaki gücünü kaybedeceği endişesine kapılan örgüt, yargı eliyle gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği eylemlerin açığa çıkacağını anladı. İddianameye göre örgüt 40 yıldır elde ettiği kazanımları kaybetme riskini göze alamayarak TSK'daki örgüt mensuplarını darbe yapması için yüreklendirdi. Gerek yüksek yargıdaki tasfiye riski gerekse TSK'daki tasfiyenin kaçınılmaz olduğunu anlayan TSK içindeki örgüt üyeleri darbe girişiminde bulundu. İddianamede TSK'daki FETÖ operasyonlarının örgüt üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmede de bulundu: Örgütün yönetim kademeleri ile alt kademeleri arasında irtibatı sağlayan mahrem yapının çökertilmesi ile askerler arasındaki dikey ve yatay bağ koparılmış olacaktır. Mahrem birimlere yapılacak operasyonlar örgütte moral bozukluğu ve çözülme sağlayacak. Daha önce hakkında işlem yapılan ancak yeterli delil elde edilemeyen şahıslarla ilgili yeni deliller ortaya çıkacaktır.