Milliyetçilik tarifin zillettir

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tank palet fabrikası konusunda kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Fox Tv'de yaptığı açıklamaları ibretle izlediğini belirtti. Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Emeli belli, hedefi belli, varmak istediği yer belirgin olan malum bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı'nın şahsımla ilgili değerlendirmelerini ibretle izledim. Milliyetçilik konusunda kestiği ahkamı, kırdığı potu, döktüğü aklının dibini gülümseyerek takip ettim. Sayın Kılıçdaroğlu yine yaş yine baltayı taşa vurdu. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir. Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet, ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir. Neden rahatsız oluyorsun? Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 68'e çıkmasından mı? Kendi kendine yeten bir ülke olmamızdan mı?Terör örgütü PKK'ya boyun eğdi. Korkuyor, çünkü HDP'ye karşı yüzü kara çıkacak, PKK'ya verdiği sözün altında ezilecek. Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla. Kandil ittifakınızdan umutlandı, emperyalizm ittifakınızla kanlandı, Türk ve Türkiye düşmanları ittifakınızla canlandı.(CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer'e gönderme yaparak) Yanınıza 12 Eylül zulmünü de aldınız, artık fren ve dikiş tutmazsınız. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum' diyor. Hayırdır, hangi ara kardeş olduk? Nurettin Soyer ülkücülere her türlü eziyeti, işkenceyi, çileyi ve hatta idamı layık görürken de kardeş miydik? Neymiş, babadan oğula suç geçmezmiş. Bunu çilekeş ülküdaşlarıma anlatın. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta zilleti yere serecek, tarihi yenilgisini tattıracaktır. CHP-HDP-İP'ten oluşan derme çatma nifak çatısı milli iradenin rüzgarıyla kurumuş yaprak misali savrulup gidecektir. Demem o ki: Beka için milli karar, cumhur için istikrar.