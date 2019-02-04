Başkan Demircan’a teşekkür plaketi

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Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği, 31 Mart'ta görevi sona erecek olan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan için veda yemeği düzenledi. Veda yemeğine Başkan Demircan, Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, iş adamları Dursun Özbek ve Serdar Bilgili'nin yanı sıra Beyoğlu'nda yatırımı olan iş adamları ile STK temsilcileri katıldı. Gecede konuşan Demircan "Birlik ve beraberlikle Beyoğlu'nda çok güzel işlere imza attık" dedi. Demircan'a dernek adına teşekkür plaketi sunan Nizam Hışım da "Başkanımız 15 yıl boyunca Beyoğlu'na büyük hizmetler verdi. Kendisine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.