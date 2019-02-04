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firarisi yurt dışına kaçarken yakalandı

üyeliğinden 6,5 yıl hapis cezası bulunan eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D. yurt dışına kaçmak isterken 'de yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 14:53
FETÖ firarisi yurt dışına kaçarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D., 6.5 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan G.D. yargılama sonrasında Edirne'den yurt dışına kaçmak isterken Meriç Nehri'nde yakalandı. Adıyaman'a getirilen G.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

FİRARİ KADINLAR YAKALANDI

Yaklaşık 2,5 yıldır firari olan FETÖ'nün bölge sorumlularından E.Ö. isimli kadın Gaziantep'te bulunan gaybubet evinde yakalandı. Adıyaman'a getirilen E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2,5 yıldan beri firari olan F.D. isimli örgüt üyesi kadın da Şanlıurfa'da bulunan gaybubet evinde yakandı. Adıyaman'a getirilerek mahkeme tarafından tutuklanan F.D. cezaevine gönderildi.

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FETÖ firarisi yurt dışına kaçarken yakalandı
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