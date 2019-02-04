FETÖ’cü komiserin sinsi taktiği

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde komiser olarak görev yaparken KHK ile ihra�� edilen FETÖ'cü Burak Dohma'nın, 17/25 Aralık sonrası FETÖ operasyonuyla yakalanma ihtimaline karşı evindeki bir ajanda da günlük tuttuğu ve bu günlüğüne sanki FETÖ'nün karşısında yer aldığı için kendisine mobbing uygulandığı şeklinde notlar tuttuğu tespit edildi.Kendi el yazısıyla kaleme aldığı notta, "Daireden birisi benim için cemaatçi demiş. Bir insanı fişlemek, çamur atmanın ne kadar kolay olduğunu işimin gereği bilirim. Bunun bu kadar basitçe yapılması çok zoruma gitti. Yazıklar olsun..." şeklinde notlar yazan Dohma'nın planı, itirafçı olan Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Engin Erdoğan tarafından deşifre edilmesiyle ortaya çıktı. Evindeki Wifi'den de By Lock'a bağlanıldığı tespit edilen Dohman, çareyi etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle itirafçı olmakta buldu. Tüm örgüt bağlantılarını anlatan Dohman, yargılandığı davada, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 7,5 yıl hapisle cezalandırdı. Ardından etkin pişmanlık gösterdiği için cezası 3 yıl 9 aya indirildi.