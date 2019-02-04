FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması sorumlusuna hapis cezası

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Halil Karagöz ve eşi Meryem Karagöz ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek Halil Karagöz'ün "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan, Meryem Karagöz'ün ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Halil Karagöz, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ'nün dünyevi ve siyasi amacının olmadığını savunan Karagöz, bu hareketin içerisinde "memnuniyetle" yer aldığını söyledi.

Bu harekete katıldığı için pişmanlık duymadığını anlatan Karagöz, "İddia makamının mütalaası aymazlıktır, hukuksuzluktur, adaletsizliktir." dedi.

Meryem Karagöz ise atanamadığı için kapatılan Özel Yamanlar Kolejinde çalışmak zorunda kaldığını aktardı.

Eğitimci olarak silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasını kabul etmediğini vurgulayan Karagöz, "Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Halil Karagöz'ü "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca eyleminde herhangi bir pişmanlık duymaması ve yargılamanın son aşamasına kadar "örgüt kararlılığı" sergilemesi gibi hususları dikkate alarak Karagöz'ün bu cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Meryem Karagöz'ü ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum eden heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Halil Karagöz'ün gözaltına alındığı sırada ele geçirilen 448 bin dolar, yaklaşık 20 bin lira ve 765 avronun elde ediliş biçimi, kaynağının belli olmaması ve suç ürünü para olması gerekçesiyle müsaderesini kararlaştıran heyet, ayrıca savunması sırasında duruşma savcısına hakaret ettiği gerekçesiyle aynı sanık hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

OLAY

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, örgütün Ege Bölgesi'ndeki faaliyetlerini organize ettiği belirtilen Halil Karagöz ve aynı soruşturma kapsamında eşi Meryem Karagöz tutuklanmıştı.

Sahte pasaportla yakalanan sanıkların örgüte ait 442 bin 15 doları yastık içerisinde sakladıkları tespit edilmişti.