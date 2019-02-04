Kılıçdaroğlu istifa resti çekip toplantıyı terk etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalif üyeler arasındaki 'Bayraklı' restleşmesi ve PM'de yaşananlarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İzmir Bayraklı adayının PM'de reddedilmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu adayı belirlemek üzere yetki istedi. Kılıçdaroğlu'nun yetki hamlesine karşılık ise PM'nin muhalif üyeleri Erdal Aksünger'i Bayraklı'dan aday gösterdi. Muhaliflerce verilen önergenin gizli mi açık mı yapılacağı sert tartışmalara yol açarken Kılıçdaroğlu, "Burada gizli oylama talebinde bulunan ve oyunun arkasında bulunan arkadaşlara saygı duyuyorum. Ancak bizim yanımızda durup da, yönetimde bulunup da gizli oylamada oy kullananları affetmiyorum. Madem yönetime bu konuda bir güvensizlik var o zaman MYK hakkında güven oylaması yapılmasını talep ediyorum" diyerek rest çekti. Kılıçdaroğlu'nun MYK resti çekerek toplantıyı terk etmesi üzerine PM'ye ara verildi. Aksünger'in ise yaşanan kriz nedeniyle adaylığı geri çekildi. Yaşanan kriz üzerine de Kılıçdaroğlu'na istediği yetki verildi.