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Son Dakika: Deniz Kuvvetleri'nde flaş karar! 36 isim...

'da yürütülen soruşturması kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AA İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 10:10
Son Dakika: Deniz Kuvvetleri'nde flaş karar! 36 isim...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerin FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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Son Dakika: Deniz Kuvvetleri'nde flaş karar! 36 isim...
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