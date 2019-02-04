Tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren yeni askerlik sistemi gündemin önemli maddelerinden birisi olarak öne çıkıyor. Askerlik süresinin düşme ihtimali ve getirilecek olası değişiklikler milyonlarca genç tarafından yakın takip ediliyor. 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' ve 'Askerlik süresi 9 aya mı düşecek?' soruları öne çıkarken Milli Savunma Bakanlığı ile hükümet kanadından tek tip askerlik olarak adlandırılan konuya yönelik açıklamalar da peş peşe geliyor. Konuya yönelik en son açıklama ise bizzat Başkan Erdoğan tarafından canlı yayında yapıldı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ (TEK TİP) NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayında milyonlarca genci ilgilendiren askerlik düzenlemesi hakkındaki soruya yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklaması ile geçtiğimiz günlerde devlet ve AK Parti kademesinden yapılan açıklamalara ilişkin detayları haberimizin ilerleylen sayfalarından bulabilirsiniz.