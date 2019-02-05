FETÖ'nün TSK'deki hücrelerine ağır darbe

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, FETÖ'ye yönelik operasyonlarını kararlı şekilde yürüten güvenlik güçleri, bugün ülke genelinde yaptıkları operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe indirdi.

Bu kapsamda Bursa, İzmir, Konya, Kocaeli ve Zonguldak merkezli operasyonlarda çoğunluğu muvazzaf asker 97 şüpheli gözaltına alındı.

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BURSA MERKEZLİ 2 AYRI OPERASYONDA 38 GÖZALTI

Bursa merkezli 20 ilde, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ve "ardışık/periyodik arama" yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli yakalandı.

Bursa merkezli 5 ildeki FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik bir başka operasyonda da 6 askeri personel gözaltına alındı.

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İZMİR MERKEZLİ OPERASYONDA 14 GÖZALTI

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda ise halen görevde olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında yakalama kararı verildi, bunlardan 14'ü kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

KOCAELİ MERKEZLİ OPERASYONDA 23 GÖZALTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK'deki kripto FETÖ üyelerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 19'u muvazzaf 23 askeri personel gözaltına alındı.

Terör örgütünün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda ise 3'ü muvazzaf asker, 3'ü mahrem imam 6 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'NÜN "MAHREM İMAMLARINA" OPERASYON

Konya merkezli 28 ilde ise FETÖ'nün TSK'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 50 zanlıdan 16'sı gözaltına alındı.

Zanlıların, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.