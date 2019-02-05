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Metrobüste "" şaşkınlığı

’da kıyafeti ile durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 20:32
Metrobüste Astronot şaşkınlığı

İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı. Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti. Astronot kıyafetini neden giydiği ilk başta belli olmayan vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.

Metrobüste "Astronot" şaşkınlığı

YEŞİLAY'IN PROJESİ ÇIKTI
Merak yaratan olay, Yeşilay'ın kampanyası çıktı. Yeşilay projeyi 9 Şubat'ta duyuracağını açıkladı. Yeşilay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Astronot neden duraktaydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!" denildi.

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Metrobüste "Astronot" şaşkınlığı
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