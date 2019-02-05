İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı. Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti. Astronot kıyafetini neden giydiği ilk başta belli olmayan vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.

Metrobüste "Astronot" şaşkınlığı

YEŞİLAY'IN PROJESİ ÇIKTI

Merak yaratan olay, Yeşilay'ın kampanyası çıktı. Yeşilay projeyi 9 Şubat'ta duyuracağını açıkladı. Yeşilay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Astronot neden duraktaydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!" denildi.