Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 17 gözaltı

'da 'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 17 gözaltı

'da / soruşturması kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, örgütün 'gaybubet evleri'nde kaldıkları belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 09:22
Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 17 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet evleri'nde kaldıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 17 şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler eş zamanlı olarak önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 17 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN