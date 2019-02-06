CHP-İYİ Parti-Saadet Kandil’le iş tutuyor

BUGÜN NELER OLDU

Kandil'deki eli kanlı terör baronları bu ittifaka desteklerini açıkça ifade etmekten geri durmuyorBu zillete ne CHP'ye ne İYİ Parti'ye ne de Saadet'e oy veren temiz yürekli vatandaşlarımız rıza göstermezBu partilerde ihanete varan yalpalamaları görenler var. Onlara kendimizi anlatabilirsek gönüllerini kazanırızBaşkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında 31 Mart seçimleri için PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle kirli ittifak yapan CHP'ye seçim ortakları İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne yüklendi:Nereden nereye geldik Bay Kemal haberin var mı? İhracatta tarihi bir rekora geldik. Bunları konuşmak, anlatmak görevimiz. Bunu Bay Kemal anlatmaz. Onunla dirsek temasında olanlar anlatmaz. Hele hele Kandil'le iş tutmuş olanlar anlatmaz. Kandil'le iş tutanlarla CHP, İYİ Parti, Saadet iş tutuyor. Bunlar kıyamet alameti. Kandil'deki eli kanlı terör baronları CHPİYİ Parti ittifakına desteklerini açıkça ifade etmekten geri durmuyor. Bu zillete ne CHP'ye ne İYİ Parti'ye ne de Saadet Partisi'ne oy veren temiz yürekli vatandaşlarımızın rıza göstermediğini tahmin ediyoruz. Biz kendimizi bu partilerin tabanlarına anlatabilirsek, küçük bir marjinal grup dışında gönüllerini kazanabileceğimize inanıyorum. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada gündemdeki bir çok konu hakkında önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;İşte şu anda Venezuela'da olanlara bakın. Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş bir insana nasıl olur da 'burayı terk et, git' diyebilirsin? Seçime dahi girmemiş olana nasıl olur da sen o devletin başkanlığını teslim edersin? Hani demokrasi? Hani demokrattınız. Bu ne iştir? Böyle bir anlayış olabilir mi? Bunu kabullenmek mümkün mü? İşte Avrupa Birliği... Avrupa Birliği'nin de ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi, nedir bu zillet? Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz, sandık diyeceksiniz. Güçlünün haklı olduğu bir dünyayı biz kabullenmiyoruz, haklının güçlü olduğu bir dünyayı kabulleniyoruz. Güçlülerin egemen olduğu yapı medeniyet anlayışımızın yapısı değildir.Güvenlığimızi sağlamanın tek yolu Suriye'de terör örgütlerinin kaynaklarını kurutmak. Onun için Cudi'de varız, Kandil'de varız ve olacağız. Fırat'ın doğusu ve Münbiç Suriye gündemimizin en önemli konuları. Bu bölgenin halkı Bize güveniyor. Trump'la bu konularda ümit verici görüşmeler yapıyoruz. Alt düzeydeki görüşmelerde aynı verimi elde edemiyoruz. Önümüze konulan somut bir plan yok. Sabrımız sınırsız değildir. Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç'ten çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacaktır. Bıçak kemiğe dayandığında yapacağımız işler için kimseden izin almak ya da kimseye hesap vermek mecburiyetinde değiliz. Yaptırım listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan çeviremez. ABD bize verdiği sözü tutmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.Seçim kampanyamızın ana fikrini milletimizin gönlüne girmek oluşturuyor. Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, grupçuluğun, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat yaşantımızla milletimize göstereceğiz. AK Parti belediyeciliğinde şehir planları birilerinin siparişiyle değil uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. 1994'te belediyecilikte nasıl bir devrim gerçekleştirdik? Halka bunları anlatacağız. Belediyecilik söz konusu olduğunda takvimi 1994'ten başlatacaksın.Türkiye Suriye, Irak, Libya, Filistin, Kudüs, Arakan, Türkistan, Kırım, Balkanlar, Kafkaslar, Afrika ve Güney Amerika'da sürekli haktan ve haklıdan yana. Hamdolsun bu duruşu sergileyebilecek imkana, cesarete, birliğe, beraberliğe, siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik güce sahibiz. İnsani kalkınma yardımlarında bizden parası katbekat fazla nice ülkenin önünde yer almamız, gönlümüzün zenginliğinden. Dünyada ve bölgemizde tarihi bir dönüşümün işaretleriyle her gün yüzleşiyoruz.Suriye, büyük dönüşümün en kritik yeridir. Şayet Suriye sahasındaki planlar hayata geçirilebilirse bu büyük dönüşümün yeni hedeflerine de sıra gelecek. Bunlardan birinin Türkiye olduğu da şüphesiz bir gerçek. Bunun için Suriye meselesini hayati bir yere oturtuyoruz. Meseleyi ülkemizdeki Suriyelilerden ibaret görecek kadar kör veya idraksiz olanlara, bu gerçeği göre göre Türkiye'yi bu yeni emperyalist düzene boyun eğdirmeye çalışanlar taammüden ülkeye düşmanlık yapıyorlar. Suriye davasının, Türkiye davası olduğunu bilmeyecek kadar ülkesine yabancılaşmış olanlara sadece 'yazıklar olsun' diyoruz.50-60 katlı binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı? Yan dairedeki ölüyor, haberleri yok. Dev rezidanslarda çocukların birbiriyle hukuku diye bir şey var mı? Hayır. Hepsi birer kibir abidesi. Birbirleriyle görüşmek, tanışmak böyle bir şey yok. Onun için özellikle, TOKİ başta olmak üzere, yatay şehirleşme anlayışıyla, oluşan binalarda yaşayanların birbiriyle hukukunu zenginleştireceğiz, geliştireceğiz ve böylece bu kültür bize tarihimizi, medeniyetimizi de anlatacak.CHP ve onunla aynı kayıkta meçhule doğru yelken açan diğer partilere gönül veren insanlar adına üzüntü duyuyorum. Bu partilere gönül verenlerin, partinin politikalarındaki tutarsızlıkları, yetersizlikleri, ihanete varan yalpalamalarını gördüklerini biliyorum. İYİ Partili'ler 12 Eylül'ün zalim başsavcısına yapılan güzellemeleri mutlaka görüyorlardır.Bunlar lafa gelince solcu olduklarını, demokrat olduklarını söylerler ama Venezuela'da ülkenin seçilmiş başkanının uluslararası bir darbe ile görevinden uzaklaştırma girişimine içten içe destek verirler, hatta aynı durumun ülkemizde de yaşanmasını isterler. 15 Temmuz gecesi millet meydanlarda, havalimanlarında, Bay Kemal saat 23.15'te İstanbul Atatürk Havalimanına gelerek orada darbecilerle anlaşıyorlar, konuşuyorlar ve tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Kahvesini yudumlamak suretiyle bizi takip ediyor. Yenikapı Mitingi'ne katılmayı cumaya kadar reddediyor, son anda ne olduysa kabul dediler. Daha sonra o coşkuya, birliğe, beraberliğe tahammül edemedi ve aleyhte konuşmaya başladı. Bunlarda millilik, yerlilik, dayanışma yok. Bunlar bölmek, parçalamak, yutmak anlayışının bu ülkedeki varisleri.Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde daha da güçlenmeli. Bu ittifak pazara kadar değil mezara kadar sürsün. Bunu bu şekilde güçlendirerek devam ettirelim. Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanı herkesle kol kola girmekten çekinmeyen CHP'ye de böylece ciddi bir ders verelim.Başkan Erdoğan, TBMM'de grup toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifası ve sonrasında Meclis Başkanı adayına ilişkin soruya, "Yol haritasını bir boyutuyla Meclis Başkanımız Binali Bey ifade etmiş oldu. O sürecin başlamasıyla ilgili yapılması gereken neyse, onları da partimiz, grubumuz yapacağız. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları atacağız" diye cevap verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme takvimi ve ittifak yapılacak illerin sayısında artış olacağı söylentileri sorulan Erdoğan, "İller üzerinde durmayayım; ama büyük ihtimalle yarın (bugün) görüşmemiz olacak" dedi.