FETÖ'cü yargı mensuplarına 14 Temmuz'da askeri rütbe verilmiş

- Erzurum'da FETÖ/PDY ilişkin davada yargılanan eski savcı K.A, örgüt mensubu hakim savcılara, darbe girişiminden bir gün önce askeri rütbe verildiğini belirtti - K.A: - "16 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY üyesi olduğum iddiasıyla gözaltına alındım ve tutuklanarak Yüksekova Cezaevine konuldum. Bir gün cezaevinde hep birlikte otururken, eski Silopi hakimi K.T. 14 Temmuz 2016'da tablet üzerinden gelen mesajda bir liste olduğunu, bu listede kendisinin albay olarak göründüğünü, mesaj içeriğinde, 'askerlerle koordineli olarak çalışın, yargısal veya askeri anlamda birbirinizle koordineli olun' ifadelerinin yer aldığını' söyledi" - "15 Temmuz'da evde televizyon izlerken darbe girişimini öğrendik. Saat 22.00 sularında Merdan, Tango'dan 'bu mesele için dua edin ve darbeye yardım için gerekeni yapın' şeklinde mesaj göndermişti"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Erzurum'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan eski savcı K.A, örgüt mensubu hakim savcılara, darbe girişiminden birgün önce askeri rütbe verildiğini anlattı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde yargılanan eski hakim Bülent Atmaz'ın dosyasına, Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılanan K.A'nın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesi gönderildi.

K.A. beyanında, örgütle ilk temasının Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gördüğü dönemde katıldığı sohbet toplantılarında gerçekleştiğini belirterek, daha sonra hakim-savcılık sınavını kazandığını ve staj döneminde örgüt evinde kalmaya başladığını anlattı.

Bu dönemde Adalet Bakanlığı tetkik hakimi olan "Tarık" kod adlı örgüt mensubunun evlerine gelerek, kendileriyle sohbet ettiğini ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlettiğini aktaran K.A, şöyle devam etti:

"2011 yılının sonlarına doğru savcıların sohbet grubuna bir öğretmenin gelmeye başladı. Bizim gruba da 'Cenk' kod adlı kişi geliyordu. Bu kişi 'evlenmek isteyip istemediğimi' sordu. Ben de olumlu yanıt verdim. Daha sonra bana önerdikleri D.S. (eski hakim) ile tanıştım. Kafa yapımız da uyuştu, evlendik. Kendisi ortaokul ve lise döneminde örgütün dershanelerine gitmiş, hukuk fakültesinde ve staj döneminde de hep yapının evlerinde kalmış."

- Savcılara "darbeye yardım için gerekeni yapın" mesajı

K.A, 2014 HSYK seçimlerinden kısa süre önce kendilerinden sorumlu "Ali" kod isimli kişinin cep telefonuna ByLock kurduğunu ve "seçimlerle ilgili görüşmelerin bu program üzerinden yapılacağını" söylediğini anlatarak, FETÖ adaylarının listesinin ByLock'tan geldiğini ve eşiyle bu adaylara oy istediklerini itiraf etti.

Seçimlerden sonra başka bir kente atandıklarını, burada da kendilerinden "Merdan" kod adlı örgüt üyesinin sorumlu olduğunu vurgulayan K.A, Merdan'ın örgütü ayakta tutmaya yönelik sözler sarf ettiğini, kendilerine Tango ve Eagle yüklü tablet bilgisayarlar verdiğini anlattı.

K.A, tableti eşiyle birlikte kullandığını dile getirerek, "15 Temmuz'da evde televizyon izlerken darbe girişimini öğrendik. Saat 22.00 sularında Merdan, Tango'dan 'bu mesele için dua edin ve darbeye yardım için gerekeni yapın' şeklinde mesaj göndermişti. Ben de kendisine hakaret ederek, tableti kırdım ve evdeki FETÖ elebaşının tüm kitaplarını yaktım." ifadelerini kullandı.

- FETÖ'cü yargı mensuplarına rütbe

Darbe girişiminin ardından tutuklandığını ve cezaevinde FETÖ sanığı eski hakim ve savcılarla aynı koğuşa konulduğunu aktaran K.A, şu bilgileri paylaştı:

"15 Temmuz'da Yüksekova Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapıyordum. Darbe girişiminden sonra HSYK kararı ile açığa alındım. 16 Temmuz 2016'da da FETÖ/PDY üyesi olduğum iddiasıyla gözaltına alındım ve tutuklanarak Yüksekova Cezaevine konuldum. Bir gün cezaevinde hep birlikte otururken, eski Silopi hakimi K.T. 14 Temmuz 2016'da tablet üzerinden gelen mesajda bir liste olduğunu, bu listede kendisinin albay olarak göründüğünü, mesaj içeriğinde, 'askerlerle koordineli olarak çalışın, yargısal veya askeri anlamda birbirinizle koordineli olun' ifadelerinin yer aldığını' söyledi. Daha sonra diğerlerine mesaj ve rütbe bilgisi gelip gelmediğini sordu. Eski Şırnak cumhuriyet savcısı N.K. rütbesinin teğmen, eski Elbistan cumhuriyet savcısı F.A üsteğmen, eski Cizre hakimi M.K. teğmen, eski Yüksekova cumhuriyet savcısı A.P. astsubay, eski Hakkari cumhuriyet savcısı İ.B. teğmen, eski Hakkari cumhuriyet savcısı Ş.Y. teğmen, eski Mardin hakimi M.K. üsteğmen, eski Gaziantep hakimi A.B. üsteğmen, eski Gaziantep hakimi S.K. yüzbaşı, eski Cizre hakimi M.A. ise rütbesinin üsteğmen olduğunu söyledi. Ben de onlara tepki göstererek, etkin pişmanlıktan yararlanacağımı söyledim ve dilekçe vererek, koğuşumun değiştirilmesini talep ettim."

K.A, FETÖ'nün "ulusal hizmet" adı altında bir grup kurduğunu, bu grubun örgütten ayrılan veya itirafçı olanları korkuttuğunu, ailelerini öldürmekle tehdit ettiğini, kendisinin ve ailesinin de bu grup tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski hakim Bülent Atmaz, hakkındaki karar Gaziantep Bölge Adliyesince bozulduğu için 4. Ceza Dairesince yeniden yargılanıyor.