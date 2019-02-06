FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına ağır darbe: 73 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar ve büğe telefonları aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen, 20 muvazzaf ve 3 eski asker ile haklarında daha önce yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli gözaltına alındı. Başka bir mahrem askeri yapılanma soruşturma kapsamında İnegöl'de düzenlenen operasyonda da halen aktif görevde olan 6 askeri personel gözaltına alındı.Örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 12 ilde düzenlenen operasyonlarda, 18'i muvazzaf 23 asker gözaltına alındı. Biri muvazzaf 2 asker de aranıyor.15 Temmuz sonrasında başlayan TSK'daki mahrem yapılanmaya yönelik operasyonda deşifre edilen kripto asker ve asker abisi sayısı çığ gibi büyümeye devam ediyor. 850 asker abisi ile5 bine yakın askerin deşifre edildiği soruşturmada, Kara Kuvvetlerindeki yapılanmalardan sorumlu 4 müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 50 isim hakkında 28 ilde gözaltı kararı verildi. Kod adlarıyla birlikte deşifre olan asker abilerinden 15'i gözaltına alındı.Örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen, aralarında halen görevde olan bir binbaşı, bir üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. On ilde düzenlenen operasyonlarda, 14'ü gözaltına alındı.7 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A.A. ve mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş. gözaltına alıntı. Bir şüpheli de aranıyor.3 ilde düzenlenen operasyonlarda, ByLock kullandıkları, örgüt sohbetlerine katıldıkları, Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.Süleymanpaşa ilçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.Boyabat'ta gaybubet evine düzenlenen operasyonda yakalanan ByLock kullanıcısı N. D. tutuklandı.SABAH