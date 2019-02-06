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insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşsin

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan etmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Macron'a sert tepki gösteren , "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 19:59
Fransa insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşsin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Macron'un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz." dedi.

"Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına Macron'un attığı bu adım, diyaloğu engeller niteliktedir." ifadelerini kullanan Çelik, "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa'nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad'da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Çelik, "Macron tarihle yüzleşmeyi siyaset konusu yapmak istiyorsa, kendi ülkesinin tarihiyle yüzleşmeyi tercih etmelidir." ifadelerini kullandı.

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Fransa insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşsin
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