Fransa insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşsin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Macron'un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz." dedi.
"Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına Macron'un attığı bu adım, diyaloğu engeller niteliktedir." ifadelerini kullanan Çelik, "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa'nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad'da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.
Çelik, "Macron tarihle yüzleşmeyi siyaset konusu yapmak istiyorsa, kendi ülkesinin tarihiyle yüzleşmeyi tercih etmelidir." ifadelerini kullandı.