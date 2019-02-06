Mahkeme heyetine saldırı olayında flaş gelişme!

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki bir Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve üyeleri, yapılan yargılama sonrası haklarında mahkûmiyet kararı verdikleri sanıkların akrabaları tarafından darp edildi. Olay, 20 Eylül'de yaşandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi olay günü yapılan yargılama sonrası bazı sanıklar hakkında mahkûmiyet kararı verdi. Sanıkların yakınları ise mahkemenin başkanı ve üyelerine karar sonrası tepki gösterdi. Mahkeme heyeti ve sanıklar arasındaki tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Mahkeme salonunun boşaltılmasının ardından tepkili akrabalar salon kapısı önünde sinkaflı sözler söylemeye devam etti. Ardından saldırgan tavırlarla salondan içeri giren 3 kişi küfürler savurarak mahkeme heyetine saldırdı.

MÜBAŞİR VE ZABIT KÂTİBİ ENGELLEDİ

Mahkeme heyetinin verdiği karara tepki gösteren taraflar, 'Böyle işin a.. k… siz kimsiniz? Bunun hesabını soracağız' diyerek tehditler savurmaya devam etti. Daha sonra heyetin bulunduğu alana doğru saldırıya geçen tarafları o sırada salonda bulunan zabıt kâtibi ve mübaşir engelledi. Ardından olaya adliye güvenlikleri müdahale etti. Güvenlik sonrası heyete saldırmaya çalışan saldırganlar gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırganlar hakkında 'Kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret, tehdit ve yaralamaya teşebbüs' suçlamalarından iddianame düzenlendi. Dava bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.