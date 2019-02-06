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Son dakika... 'nden 'da çöken bina hakkında açıklama

Ali Yerlikaya, 'da çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Yerlikaya Kartal'da çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada "3 katın iskansız olduğunu öğrendik" dedi.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 18:03 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 18:26
Son dakika... İstanbul Valisi'nden Kartal'da çöken bina hakkında açıklama

İşte Vali Yerlikaya'nın sözleri:

Bu olay bizi çok derin üzdü. Bizim bu enkazın altında yaralılarımız inşallah onlara ulaşmak için ekiplerimiz çalışıyor.

Buradaki arama kurtarma çalışmasının sessiz bir ortamda yapılabilmesi için vatandaşlarımızın bize yardımcı olması lazım.

Ekiplerimize zorluk çıkarılmamasını kendilerinden rica ediyorum.

Kesintisiz bu çalışmayı yapacağız.

Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin +7 olduğu ve 43 vatandaşımızın buraya kayıtlı olduğu söylendi.

3 katın iskansız olduğunu öğrendik.

Şu an odaklandığımız bir konu var can. Onları bir an önce oradan almamız gerekiyor.

Kartal belediye Başkanımız işletme ruhsatı olmayan bir tekstil atölyesi olduğunu söyledi.

Son dakika haberi: İstanbul Kartal'da bina çöktü!

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Son dakika... İstanbul Valisi'nden Kartal'da çöken bina hakkında açıklama
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