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'de adaylık krizi büyüyor

'nin 31 Mart yerel seçimleri için gösterdiği adaylar partide çatlak yaratmaya devam ediyor. Partide yaşanan birçok istifa ve krizin ardından şimdi de CHP’nin ’ı yeniden aday göstermesiyle karışan 'den tepkiler üst üste geliyor.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 20:39
CHP'de adaylık krizi büyüyor

CHP'nin Ali Kılıç'ı yeniden aday göstermesiyle karışan Maltepe'den bir tepki daha geldi. İlçe Başkanı ile 15 kişinin istifasının ardından parti örgütünden bir grup, "Temiz toplum, temiz siyaset" sloganıyla yarın Ankara'ya yürüyüş başlatma kararı aldı.

CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yönetim kurulundaki 15 kişi, mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesi üzerine istifa kararı almıştı. Bu kararı destekyelen CHP Maltepe örgütünden bir grup, "Temiz toplum. temiz siyaset" sloganıyla tepkilerini duyurmak için Ankara'ya yürüyüş başlatma kararı aldı. Ali Kılıç'ın adaylığına tepki gösteren partililer, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü tamamlayarak miting yaptığı alanda yarın 11.00'de bir basın açıklaması yaptıktan sonra Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçecek.

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CHP'de adaylık krizi büyüyor
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