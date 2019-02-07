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135. fragmanı yayınlandı - Buradan Hemen izle! son bölümde...

1 ekranlarının sevilen dizisi 134. son bölümü ile seyircinin karşısına çıktı. Nefes kesen yeni bölümünün sona ermesiyle birlikte dizinin takipçileri 135. fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırmaya başladılar. Diriliş Ertuğrul 135. az önce yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını izlemek isteyen dizinin takipçileri, haberimizden Diriliş Ertuğrul fragmanını izleyebilirler...

Giriş Tarihi: 7.2.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 09:11
Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Buradan Hemen izle! Diriliş Ertuğrul son bölümde...

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 134. son bölümü ile ekranlardaydı. Dizinin takipçileri, 134. bölümün sona ermesinin ardından. Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanını izlemek için araştırmaya başladılar. Diriliş'in yeni bölüm fragmanı az önce yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 135. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanını hemen buradan izleyebilirsiniz!

Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey'e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey'i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon'a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Diriliş Ertuğrul Moğol Komutanı Alıncak kimdir?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey'den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey'in büyük oğlu Ural'ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey'in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları'nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul'un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey'i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…

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Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Buradan Hemen izle! Diriliş Ertuğrul son bölümde...
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