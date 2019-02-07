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sanığı eski vali yardımcısına hapis cezası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik davada, eski vali yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 15:34

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Mardin vali yardımcısı tutuksuz sanık Şahin Kazancı katılmazken avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, Kazancı'nın ByLock kullandığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

"SEFİLLER" KULLANICI ADI

Cumhuriyet savcısı, sanığın iki ayrı telefonda ve FETÖ'nün "Güneydoğu mülkiye imamı" A.Y'nin verdiği tablet bilgisayarda ByLock kullandığını, kullanıcı adının "Sefiller" olduğunu, örgütün toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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FETÖ sanığı eski vali yardımcısına hapis cezası
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