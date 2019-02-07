Gülen'in "paralel devlet" mesajı mahkemedeki dijital ses dosyasında

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanarak örgütün "mahrem abisi" olduğu değerlendirilen sanık Celal D'nin adresinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyal üzerinde, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme tamamlandı.

Dijital materyalin incelenmesi sonucu hazırlanan rapor, mahkemeye gönderildi.

Raporda, sanığa ait müzikçalarda yer alan ses dosyası üzerinde yapılan incelemede, bir bölümünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendi sesinden konuşmalarının, diğer bölümlerinde müzik kayıtlarının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Raporda, ses dosyasının deşifresinin bir bölümünde FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt mensuplarına hitaben şu ifadeleri yer alıyor:

"AYRI DEVLETTE MÜHİM NOKTALARDA BULUNMALILAR"

"İnanmış ve faziletli arkadaşlarımız ayrı devlette çok mühim noktalarda bulunmalıdırlar. Düzensizliği inşallah düzene koyacaklardır. Ancak bu insanlardır ki şu kan dökmeye, insan öldürmeye, can kıymaya son vereceklerdir. İnsanlığın kadir ve kıymetinin yok olduğu dönemde bu işe bir son vereceklerdir.

"ÜNİVERSİTELERDE DURACAKLAR"

Binaenaleyh üniversitelerde duracaklar, liselerde de duracaklar, emsali çeşitli orta dereceli okullarda durup vazife yapacaklardır. Hatta ayrı devlette yerlerini alacak memurin grubu arasında vazife yapacaklar. Normaldir, hayatidir bir bakıma şeriatı fıtriyeye göre görev zaruriyeti, bu işin bir yönüdür."

Yurt dışına kaçak yollardan çıkmak isterken Edirne'de yakalanan sanık Celal D, 2 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'da hesap açtırdığının tespit edildiği belirtilerek, "Celal D. Sakarya'da 16 Aralık 2014 tarihinde örgütün propagandasını yaptığından kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonu ile ilgili olarak eyleme katıldığı anlaşılmıştır. Celal D'nin ikametinde yapılan aramada OHAL kapsamında kapatılan Işık Yayınevi'ne ait kitaplar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer veriliyor.