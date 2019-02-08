Başkan Erdoğan Sivas'ta konuşuyor

"Sivas, seni tüm ilçelerin, tüm vatandaşlarınla gönülden selamlıyorum. Sivas yiğido söyleminden de anlaşılacağı üzere zalime, tarumara boyun eğmeyen bir şehirdir. Milli mücadelemize Gazi mücadelemize Gazi Mustafa Kemal'le birlikte başkentlik yapmıştır. Bu yolda can vermiş nice şehidimizi de bu vesileyle rahmetle yad ediyorum.

PATATES SOĞAN SPEKÜLASYONU...

Nice saldırılarda bulundular. Şimdi de kalkmışlar yok patatesti, yok soğandı... Biz bunu düzeltiriz. Tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata bu ürünleri getiririz. İstanbul'da görece geldiğimde fırıncılar bunu yapmıştı. Şehrin belli bölgelerine 3 tane ekmek fabrikası kurduk ve fiyatları da bir anda düşürdük.

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