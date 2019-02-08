FETÖ elebaşından itirafçı olan örgütçülere tehdit!

Örgüt lideri, tarihin en karanlık terör örgütlerinden biri olan DEAŞ'ın tekfir (kâfir sayma) konseptinin bir adım ötesine geçerek FETÖ itirafçılarının dinden çıkacağını, 'kâfir ve cehennemlik' olacağını söyledi. SABAH'ın güvenilir istihbarat kaynaklarından aldığı bilgilere göre Gülen, son zamanlarda itirafçı olarak kozmik bilgileri açıklayan örgüt elemanlarını, özellikle de mahrem imamlar ve asker FETÖ'cüleri susturmak için cezaevlerine gizli mesajlar göndermeye başladı. Gülen'in, itirafçı olanların dinden çıkacağını, etkin pişmanlıktan yararlananların 'kâfir' olacağını söylediği bir talimatın tüm cezaevlerine kriptolu hatlar üzerinden yönlendirildiği öğrenildi.

İTİRAFÇI SAYISI FETO'YU ÜRKÜTTÜ!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik tüm illerde etkili bir şekilde yürütülen soruşturmalar kapsamında itirafçı sayısının artması ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i telaşlandırdı.

Örgüt lideri, tarihin en karanlık terör örgütlerinden biri olan DEAŞ'ın tekfir (kâfir sayma) konseptinin bir adım ötesine geçerek FETÖ itirafçılarının dinden çıkacağını, kâfir ve cehennemlik olacağını söyledi.

CEZAEVİNLERİNE MESAJ GÖNDERDİ

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün güvenilir istihbarat kaynaklarından aldığı bilgilere göre Fetullah Gülen, son zamanlarda itirafçı olarak kozmik bilgileri açıklayan örgüt elemanlarını, özellikle de mahrem imamlar ve asker FETÖ'cüleri susturmak için cezaevlerine gizli mesajlar göndermeye başladı.

'DİNDEN ÇIKAR, KÂFİR OLUR!!!'

Gülen'in, itirafçı olanların dinden çıkacağını, etkin pişmanlıktan yararlananların 'kâfir' olacağını söylediği bir gizli talimatın örgüt üyelerine yönlendirildiği öğrenildi. Ulaştığımız bilgilere göre Gülen, bu talimatı tüm cezaevlerine kriptolu hatlar üzerinden gönderdi. İstihbarat birimleri bu bilgiye ulaşır ulaşmaz kriptolu hatlar üzerinden yapılan mesajlaşmaları derinlemesine araştırmaya başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün liderinin bu şekilde itirafçılarını dinden aforoz etme girişimi daha önce DEAŞ dâhil hiçbir örgüt tarafından kullanılmamış bir yöntem. Gülen'in bu şekilde DEAŞ'ı bile geride bırakarak şirk koştuğu belirtiliyor.

LATİF ERDOĞAN: "GÜLEN'İN KENDİSİ MÜSLÜMAN MI Kİ?"

Örgüt liderini en yakından tanıyan isimlerden gazeteci-yazar Latif Erdoğan konuyla ilgili olarak SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Evvela Gülen'in kim olduğunu tespit edelim. Bu yaptıklarıyla, bugüne kadar gösterdiği zalimliklerle, ülkeye yaptığı zararlarla baktığımız zaman bir kere bu Müslüman değildir. Gülen İslam adına konuşamaz. Onun İslam adına konuşma hakkı yok. Şirk koşan biridir" dedi. Latif Erdoğan şunları söyledi:

"Gülen burada örgüt elemanlarını ahiretle, Allah ile korkutarak örgütte kalmalarını temin etmek istiyor. Hâlbuki onlardan bazıları 15 Temmuz'un yaşanacağını bile bile dâhil olmazlardı bu işe... O açıdan bir kısmı vicdanen şu anda rahatsızlar. Kimileri itiraf ediyor, kimileri de bekliyor. Belki itiraf edecekleri günleri bekliyorlar.

Gülen'in kendisi bu çözülmeyi önlemek için de o dünya hayatını ahirete satın alıyor. Dünyada onları o şekilde kullanabilmek için ahiret hesabına onları kullanmak istiyor. Fakat bunların o insanlarda tesir meydana getireceğine inanmıyorum ben. Yaşayarak görüyorlar, çünkü vicdanın sesi hepsinden üstün gelecek, yüksek gelecek. O açıdan da bu bir mana ifade etmez."

'PANİK YAPIYORLAR, ÇÜNKÜ SIRLAR ÇÖZÜLÜYOR'

Örgütün sırları ortaya döküldükçe Fetullah Gülen'in panik yaptığını ve bu tür ifadeler kullanmaya başladığı söyleyen Latif Erdoğan, FETÖ elebaşının geçmişte de en yakınlarına "Benden ayrılırsanız cehennemi boylarsınız" türünden ifadeleri çok kullandığı bilgisini de verdi. Erdoğan şöyle dedi:

"Örgütle ilgili bilgiler ortaya döküldükçe panik yapıyor kendi kendine. Tabii artık yavaş yavaş sırlar çözülüyor. Çözüldükçe de itibarı kalkıyor. Önceden kâfir tabirini telaffuz edemezdi, eskiden çeşitli tehditlerle korkuttuğu olmuştur. Mesela en yakınlarına 'Benden ayrılırsanız cehennemi boylarsınız' gibi ifadeler kullanırdı. Kullanmıştır da, bizim yanımızda da kullanmıştır. Kâfir olursunuz sözünü o zamanlar kullanması mümkün değildi. Ama şimdi telaş içinde bunu da yapıyor.

Artık herkes düne kadar bilmediği örgüt sırlarını bugün öğrenmiş durumda. Gülen baştan beri bir proje insanıdır. Gülen tamamen bir CIA projesidir. Bilhassa 1966'dan sonra tamamen onların eline geçmiştir ve bu insanın İslam derdi ile hiçbir alakası da yoktur."