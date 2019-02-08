Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu da dayanamadı kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan Ali Kılıç'ın yeniden Maltepe Belediye Başkan adayı gösterilmesine tepki göstererek istifa etti. Hamzeçebi, Twitter'dan yaptığı açıklamada "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Hamzaçebi'nin, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin hakkında dosya hazırladığı Kılıç'ın yerine Ercan Köymen'i Maltepe Belediye Başkanlığı'na aday göstermek istediği, bu nedenle CHP MYK'da restleşmeler yaşandığı ifade edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıç'ın adaylığını açıklamasının ardından, önce Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve 15 yönetim kurulu üyesi, ardından da Hamzaçebi'nin görevlerinden istifa ettiği öğrenildi. Özkan da yaptığı yazılı açıklamada, "Aday belirleme konusunda yetkili kurullarımıza yapılan tüm uyarılarımıza rağmen tepkisiz kalındı" ifadesini kullandı. Kılıç'ın adaylığına tepki gösteren bir grup CHP'li de "Temiz toplum, temiz siyaset" sloganıyla bugün saat 11.00'de Maltepe'den Ankara'ya yürüyüş başlatacak.