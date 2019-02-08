Mahrem yapılanmaya bir darbe daha

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ itirafçılarının verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar yurt çapında artarak devam ediyor. Ankara'da örgütün mahrem yapılanması içinde çalıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale merkezli 10 ilde örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 askeri personelden 3'ü tutuklandı. Sivas'ta ise özel bir banka çalışanı olan O.T. FETÖ'den gözaltına alındı. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir'deki bir dava kapsamında hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü eski uzman çavuş E.E. , Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Samsun Atakum'da örgütün gaybubet evine düzenlenen baskında meslekten ihraç edilen öğretmen Ömer K. sahte kimlikle yakalandı. Konya merkezli 9 ilde TSK'daki mahrem yapılanmaya yönelik operasyonda 1 astsubay ile 9 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı./ SABAH