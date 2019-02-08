O generalin takipsizlik kararı kaldırıldı

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Albay rütbesiyle harekât komutanı olarak görev yapan ardından delil yetersizliğinden beraat edince 2 yaş kararıyla Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanlığına atanan Özkan Edip Akgülay'ın önce istifasının, ardından da emekliliğinin istendiği ortaya çıktı. Darbe gecesi 6 savaş uçağının Ankara'yı bombalamasıyla ilgili soruşturma geçiren Akgülay hakkında verilen takipsizlik kararı Diyarbakır Başsavcılığı'nın nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine yaptığı itiraz üzerine kaldırıldı. Akgülay'ın 2012 yılında 6 kez ardışık olarak arandığı, ancak 15 Temmuz gecesi ardışık arandığı tanker uçaklarının filo komutanı pilot Binbaşı Orçun Kuş'la yoğun telefon trafiği yaşadığı ortaya çıktı. Kuş, Akıncı üssü davasında yargılanıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü'nde 181 ve 182. Filo harekât komutanı olan Albay Özkan Edip Akgülay, 6 uçağın korsanca havalanıp Ankara'nın bombalanmasından sorumlu tutuluyordu. Akgülay önce tutuklandı, ardından delil yetersizliğinden serbest kaldı ve "Darbeci" olmadığı gerekçesiyle hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu karar sonrası YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Akgülay Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez Komutanlığına atandı. Akıncı Üssü davasında tutuklu yargılanan tanker uçaklarının filo komutanı pilot Binbaşı Orçun Kuş'un FETÖ faaliyetlerine ilişkin HST kayıtları ve MİT'in araştırma raporu Hava Kuvvetlerini şok etti.

7 YIL ÖNCE ARDIŞIK ARANDIĞI PİLOTLA 15 TEMMUZDA GÖRÜŞMÜŞ

Ankesör soruşturmasıyla ilgili Pilot Orçun Kuş'un 2012 ve 2015 yıllarında Diyarbakır'daki büfe ve market gibi farklı sabit hatlardan bu aramalardan hemen sonra FETÖ'den aklanıp Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Özkan Edip Akgülay'ın ardışık olarak arandığı tespit edildi. Orçun Kuş'un, 20 Ekim 2012 günü saat 20.44'te sabit numaradan arandığı, 2 dakika sonra da saat 20.46'da bu kez aynı sabit hattan Özkan Edip Akgülay'ın arandığı tespit edildi.

Akgülay'ın toplamda 6 kez ardışık arandığı belirlenince bu bilgi "Acil-İvedi" başlıkla Hava Kuvvetleri Komutanlığıyla paylaşıldı. Tekrar 15 Temmuz gecesiyle ilgili soruşturma evrakları mercek altına alınınca Akgülay'ın darbe gecesi, 7 yıl önce birlikte ardışık aramaya takıldığı Orçun Kuş'la yoğun bir telefon trafiği yaşadığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ TAKİPSİZLİK KALDIRILDI

Emekliliği istenen Akgülay'ın sabit kontörlü hatlardan FETÖ'nün TSK imamlarınca aranmasıyla ilgili tekrar soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'a getirilen Akgülay Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Başsavcılık ise daha önce delil yetersizliğinden verilen takipsizlik kararının kaldırılması için Sulh Ceza Hâkimliğine itirazda bulundu. Takipsizlik kararı kaldırılınca Akgülay hakkında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak, Anayasal düzeni değiştirmek" suçlarından yeniden soruşturma başlattı.

GENERALLERİN DARBE DOSYASINDA DA SIKÇA GEÇİYOR

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ile 2. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli ile Hava Harekât Merkez Amiri Albay Bülent Gürdoğan'ın 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama dosyasında da Özkan Edip Akgülay'ın adı sıkça geçiyor. Deniz Kartepe'nin, Tuğgeneral Akgülay'la ilgili ifadesi şöyle:

UÇAKLAR MALATYA CİVARINDA

"Ankara'dan Tuğgeneral Hakan Evrim beni aradı. 'Deniz, sizinkilere ulaşamıyorum, ara da gelsinler' dedi. Ben de 181. Filo Komutanı Binbaşı Ahmet Özdemir'i aradım ve 'Evrim General Ankara'da sizi bekliyor' dedim. Ancak Özkan Edip Akgülay'ın uçuş bilgisine sahip olması gerekir. Çünkü filo komutanı da ona söylemesi gerekir. Ben de bu uçuşun Ankara'ya olacağını Albay Akgülay'dan öğrenmiş olabilirim. Daha sonra Mehmet Şanver General'in emir subayı beni aradı. Hava Kuvvetleri Komutanının hemen bizi çağırdığını söyledi. Havuz başında Komutanın çevresinde birçok general vardı. Hava Kuvvetleri Komutanı "Ekip, bir kaç zibidi. Kendi akıllarınca bir şey yapıyor, hepsinin anasını sinkaf edeceğim, hepsini divan-i harbe vereceğim. Kartepe; senin oradan da 6 uçak röle istemiş" dedi. Bende hemen Özkan Edip Akgülay'ı aradım ve "Kesinlikle o uçaklar kalkmayacak. Sakın ha onları durdur" dedim. Ben aradığımda uçaklar henüz kalkmamıştı. İşi garantilemek için üs santralini arayıp kuleyi bağlattım. Kuleye "Oğlum o uçakları sakın kaldırmıyorsunuz" dedim. Kuledeki Astsubay "Komutanım 3 numara kalktı, 4 numara da koşturuyor" dedi. Ben de kuleye Özkan Edip Akgülay'a, "Uçaklar kalksın, B noktasında beklesin. Yakıtı bitirsin, insin" emrini verdim. Daha sonra Akgülay'ı tekrar aradım, ne yapıyorlar dedim. Bana "Komutanım hiçbir kanaldan cevap vermiyorlar. Uçaklar Malatya civarında" dedi. Sonra Hava Kuvvetleri Komutanımız Hava Kuvvetleri Karargâhının güvenilir olmadığını söyledi. Korgeneral Mehmet Şanver, Özkan Edip Akgülay ile telefonla konuşuyordu. Akgülay'a Hava Kuvvetleri Karargâhını dinlememesini Eskişehir'den gelen emirlere itibar etmesini söyledi. Akgülay'ı uçaklar kalkmadan 15 dakika önce aradım, uçakların kalkmasına müsaade etmemesini emrettim. Onun telsiz konuşmasıyla kuleyi araması var."

AKGÜLAY FARKLI EMİRLER ALDIĞINI BANA SÖYLEDİ

2. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli'nin tutuklanan Tuğgeneral Akgülay'la ilgili ifadesi ise şöyle:

"Albay Bülent Gürdoğan beni aradı ve 'Komutanım 6 uçak izinsiz kalkmış, burada sıkıntı var harekât komutanı Özkan Edip Akgülay da ne yapacağını bilmiyor. Emrinizi bekliyorum" dedi. Bende başka kalkışa izin verilmemesini söyledim, ardından Akgülay'ı aradım ve üssün emniyetini almasını, sakin olmasını, personele sahip çıkmasını söyledim. Akgülay bana Eskişehir 1. Hava Kuvvetleri Komutanlığından farklı emirler aldığını, nasıl hareket etmesi gerektiğini sordu. Bende hangisi mantıklıysa ona göre hareket et dedim.

DARBE GÜNÜ BANA ANKARA GÜNDEMİNİ SORDU

Hava Albay Ali Durmuş ise, Özkan Edip Akgülay'la darbenin yaşandığı gün öğlen yemeğinde görüştüğünü, Akgülay'ın kendisine, Ankara'daki gündemi sorduğunu belirterek, "Ben de İzmir'deki Askeri Casusluk davasından bahsettim. Deniz Kuvvetlerindeki Amirallerden başlamak üzere herkesin bir endişesi var dedim. Sonra bana 'Komutanlar ne yapıyor. Amiralleri savcılığa gönderecekler mi' diye sordu. Filodaki pilotlar ve filo komutanı bir görev uçuşuyla ilgili hazırlık yapıyorlardı. Ben kesinlikle F16 uçakların kalkışına ilişkin Akgülay'la görüşmedim. Gazinoda Genelkurmayda çatışma olduğu konuşulunca dâhili hattan Özkan Edip Akgülay'a ulaştım. Bana Özel Kuvvetler mensubu bir Generalin (Semih Terzi) oraya geleceğini, yanındaki personel ile Ankara'ya gitmesi gerektiğini, kasa uçağının bulunup bulunmadığını sordu. Bu görüşmemi Evrim generale de bildirdim. Onlar da 'tamam' dediler."

UÇAKLAR MECLİSİ VURUYOR BİLGİN VAR MI DİYE SORDUM

Darbeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılan 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'da, darbe gecesi Özkan Edip Akgülay ile görüştüğünü belirterek, "Kendisini askeri hattan bağladım. 'Edip emniyette misin? Kafana silah dayayan var mı ?' diye sordum. O da 'Sıkıntı yok komutanım' dedi. 'Kendini güvendiğin adamlarla emniyete aldır. Pisti kapat, uçak kaldırma, hava alanında Altan Bora ile yanında Özel Kuvvetler taburu var onlarla bağlantı kur. Sıkıntı olursa o güvenilirdir, yardım isteyebilirsin. Pilotlara da sahip çık' dedim. Benim emrimde misin diye sordum. O da komutanım ben emirleri BHHM'den alırım dedi. Bende kendisine görev anlamında değil, bir kalkışma var, sen vatanın, devletin yanında mısın anlamında sordum. O da 'Evet komutanım o konuda bir sorun yok' dedi. Altan Bora'yı tekrar aradım. Edip Akgülay ile görüştüğümü, onunla koordineli biçimde üsse sahip çıkmalarını istedim. Gece 02.50'de Özkan Edip Akgülay'ı tekrar aradım. Uçakların TBMM(yi bombaladığını, haberi olup olmadığını, hangi üsten kalkış yaptıklarını sordum. O da,"Benim sadece BHHM ile irtibatım var' deyince bende dikkatli ol uçak kalkmasın' diye onu uyardım" dedi.