Erdoğan önerdi, Bahçeli açıkladı! O üniversiteye Alparslan Türkeş ismi veriliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir." dedi.

50. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜMÜZ İÇİN MÜSTESNA VE MUAZZEZ BİR ARMAĞAN OLMUŞTUR

Bahçeli, "Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur." dedi.

"Tarihimizle kavgalı milletimizle mesafeli, değerlerimizle arası açık sözde aydınlar, sözde siyaset mühendisleri, çürük demokrasi havarileri için elbette ne söylense beyhudedir." ifadesini kullanan Bahçeli, "Onlar Türkiye'nin kuyusunu kazmakla meşgul olan köksüzlerdir, onlar değişim çığlığı atarken aslında teslimiyet ve yabancılaşmayı kelime ve kavram oyunlarıyla öven ve temenni eden ihanet lobisidir." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA GERÇEKTEN ACIYORUM

Bahçeli, "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız." diye konuştu.