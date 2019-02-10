Başkan Erdoğan AKM'nin temel atma töreninde konuşuyor

BAŞKAN ERDOĞAN: 5 AYRI BLOKTAN OLUŞAN DEV BİR ESER

Kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak, gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin hayata geçirilmesi için yeni bir adımı atmaktayız. 5 ayrı bloktan oluşuyor. Bina içerisinde 2073 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu ve bunlara ait sahne, kulis odaları yer alıyor. - Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır.

GÖZ DOLDURAN BİR ESER

Ayrıca projede çalışma odaları, kayıt sütüdyoları ve prova salonları, sanat galerileri, millet kıraathaneleri de yer alıyor. Hem mimari, hem estetik hem de kullanım bakımından göz dolduran bu eserin ülkemizin sanat faaliyetlerini daha da zenginleştireceğine inanıyorum. Tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum.

2 YILDA BİTİRMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞACAĞIZ

İnşaallah yoğun bir mesaiyle çalışarak, 2 yıl gibi kısa bir sürede sanatçılarımızın ve sanat severlerimizin hizmetine sunacağız. Böylece İstanbul'umuzun şanına yakışır bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız.

ÇOK MÜCADELELER VERDİK

Biliyorsunuz bu projeyi bu aşamaya getirene kadar çok mücadeleler verdik. Eski binayı kendi marjinal çevrelerinin ideolojilerine alet eden çevreler, bütün enerjilerini projelerimizi engellemek için harcadılar. Akla mantığa sığmayan iftiralar ve iddialarla, bunlar yeterli olmayınca sokakları yakıp yıkarak engellemeye çalıştılar.

İDEOLOJİK BAĞNAZLIKLA GÜNLERCE SOKAKLARDA TERÖR ESTİRDİLER

AKM'yi yıkıp cami yapacağımızı, AVM yapacağımızı söylediler. Kültür sanat için değil ideolojik bağnazlıkla hareket ettiler. Bu sözde sanat severlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi hemen yanıbaşımıza nasıl aşağıladıklarını, terör örgütlerinin paçavralarıyla buradaki eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyor hatırlıyoruz. Güya AKM hassasiyeti ile hareket edenler Gezi'de AKM'yi demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokakları yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler. Burada yaşadık. Ne yapacaktık? Seyir mi edecektik? Günlerce sokakları yakıp yıkarken sokaklara "Zulüm 1453'te başladı" yazarlarken bunlara boyun eğmedik. Fikren ve zihnen bu topraklarla tüm bağını koparmış sokak bağnazlarına rağmen ülkemize ve sanatımıza dev bir eser kazandırmak için yolumuza devam ettik.

10 YILLIK BİR SABRIN MEYVESİ

İşte bugün 10 yıllık bir sabrın ürününü topluyoruz. İstanbul kendini bu projede bulacaktır. Az önce animasyonda izlediniz. Bitince daha başka olacak.

SADECE BİR KÜLTÜR MERKEZİ DEĞİL, VATAN DÜŞMANLARINA EN GÜZEL CEVAPTIR

Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır. Yeni AKM tamamlandığında jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.

ŞİMDİ BURADAN İKİNCİ BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Şimdi buradan bir müjde daha veriyorum. Rami kışlasını da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapıyoruz. İnşaAllah hedef 6 milyon ciltlik bir kütüphaneyi ülkemize kazandırmak.

ÜÇÜNCÜ MÜJDE

Bu hafta mecliste görüşülecek bir kanunla kitap ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması hem yayıncı, hem satıcıları kapsayacak şekilde genişliyor... Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Amacımız daha çok okuyan, düşünen, tefekkür eden bir duruma gelmek. Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür ve sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek.

BİNALİ YILDIRIM: HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

"Burada yapılacak dev eser medeniyetimize değer katacak. İstanbul Türkiye'nin özetidir. Aynı zamanda dünyanın her köşesinden de insanların merak ettiği, akın akın gelip burada yaşadığı büyük bir şehir. Kültür ve sanatın yanı sıra İstanbul aynı zamanda ekonominin de eğitimin de merkezidir. Burayı ne kadar güzelleştirir, ne kadar güçlü hale getirirsek, Türkiye'yi güçlendirmiş oluruz.

Binali Yıldırım AKM'nin temel atma töreninde konuştu

Bura kimsenin birbirine tahakküm kuracağı bir şehir değil. Burada farklılıklar birbirine uyum içinde yaşamaya devam edecek. Birbirimize meydan okumadan, yan yana oturarak, meselelerimizi konuşarak devam edeceğiz.

İstanbul'a yeni bir dev eseri takdim etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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