Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bütün hanım kardeşlerim, inşallah hazırlanan 200-250'şer gramlık çay poşetleri var. Teşkilatımız teslim edecek, siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz. Evlerde bu keyifli saatler olurken, siz unutulmayacaksınız, biz unutulmayacağız.

Sandıklardan en ufak bir su sızmasına, kaçağa yol vermeyeceğiz. Ortalama bir sandıkta 300-350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. Bugün saat 12'de AKM'nin yeni binasının temelini attık. 20 ay sonra AKM yeni hali ile bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz.

"HATIRLIYORSUNUZ ÖNÜMÜZÜ ÇOK KESMEK İSTEDİLER..."

Taksim meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. Bir diğer taraftan Taksim Camii de yapılıyor. Hatırlıyorsunuz önümüzü çok kesmek istediler, geziciler türedi, sanatçılar türedi.

"CHP; çöp, çamur ve çukurdur..."

"CHP; ÇÖP, ÇAMUR VE ÇUKURDUR..." Artık Taksim'de meydan tamamen yürüyüş alanı haline gelecek. Sultanahmet meydanı da trafikten arındırılacak. Bunların çevreyle işi yok. CHP'yi 3Ç ile tarif edeceksiniz. CHP; çöp, çamur ve çukurdur. Bugün övündüğümüz Bağcılar, Güngören varsa bu AK Parti belediyeciliğidir.

Yapmamız gereken o susuzluğu nasıl giderdiysek, o çöpleri nasıl temizlediysek, hava kirliliğini nasıl temizlediysek... Görevi devraldığımda 50 bin doğalgazlı ev vardı. Hapse girerken 1 milyon 250 bin doğalgazlı ev vardı.

HAL TERÖRÜ ESTİRENLERDEN HESAP SORACAĞIZ

Ne diyorlar, patates, domates, sivri biber. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Hazine, Maliye, Gıda-Tarım hükümetimiz el ele verdik, şimdi satış mağazalarıyla tanzim satışlarla illere giriyoruz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor. Buralarda maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişler hale gitmişler, bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Kovana çomak sokulduğu için... Kendini devletten güçlü zanneden varsa, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaralarda işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini bitiririz. El ele vereceğiz bu sömürüyü bitireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu